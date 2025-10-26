हाई पैकेज सैलरी वाली चाहिए नौकरी? 12वीं के बाद करें कंप्यूटर के टॉप कोर्स, फटाफट मिल जाएगी जॉब!

Best Computer Course after 12th: आज के समय में कंप्यूटर के बारे में ज्ञान होना हर किसी के लिए जरूरी हो गया है. हालांकि, अगर आप इस फील्ड में ही करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको जरूर कंप्यूटर के ये कोर्स करने चाहिए. आज के इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेस्ट कंप्यूटर कोर्स, जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक हैं. इन कोर्स को आप 12वीं के बाद कर सकते हैं. साथ ही नौकरी के लिए भी काफी रास्ते खुल सकते हैं.

डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन कोर्स

पहला है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन कोर्स (Diploma in Computer Application). ये कोर्स 6 महीने से 1 साल तक का होता है. इसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है. इसमें आप एमएस ऑफिस, एक्सल, पॉवर पॉवइंट, इंटरनेट संबंधित आदि चीजों के बारे में सिखाया जाएगा. कोर्स के फीस की बात करें तो से अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकती है. आमतौर पर ये 3000 से लेकर 5000 तक हो सकती है. आप इस कोर्स को करके ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर टीचर भी बन सकते हैं.

C++ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स

आप C++ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स भी कर सकते हैं. ये काफी ज्यादा डिमाडिंग कोर्स है. इस कोर्स में आपको प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शुरुआती जानकारी दी जाती है. कोर्स के फीस की बात करें, तो ये 6,000 से लेकर 20,000 हजार तक हो सकती है.

Tally ERP 9 कोर्स

Tally ERP 9 कोर्स भी एक अच्छा कोर्स है. अगर आप 10वीं या 12वीं के बाद अकाउंटिंग ये फाइनेंस में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये कोर्स आप कर सकते हैं. इस कोर्स की फीस 6,000 से लेकर 10,000 तक हो सकती है. कोर्स में आपको बुककीपिंग, जीएसटी, अकाउंट मैनेजमेंट आदि की ट्रेनिंग दी जाती है. इस कोर्स को करके आप किसी कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल कर सकते हैं.