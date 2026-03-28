10वीं के बाद कहां-कहां बना सकते हैं करियर? पहले ही जान लें फ्यूचर सेट करने के कुछ ऑप्शन

Career After Class 10th: कक्षा 10वीं के बाद किस स्ट्रीम को चुनना सही है? पहले से ही कैसे करियर प्लानिंग करें कि 10वीं के बाद लिया गया फैसला फ्यूचर सेट करने में मददगार साबित हो सके? 10वीं के बाद आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में से कौन सा स्ट्रीम चुनना ज्यादा बेहतर रहेगा? सरकारी नौकरी के लिए 10वीं के बाद क्या कर सकते हैं? ऐसे ही तमाम सवाल हैं जो छात्रों के मन में उस समय आते हैं जब 10वीं का रिजल्ट उनके सामने होता है. 10वीं के बाद क्या करना चाहिए? इस बात का फैसला तो तब ही हो जाता है जब 10वीं परीक्षा के अंक सामने होते हैं. आपकी रुचि किसमें है और कितने अंक है दोनों की खास वैल्यू होती है. हालांकि, कुछ चीजों को लेकर छात्रों के बीच कंफ्यूजन रहती है जिसे दूर करने के लिए आइए समझते हैं कि 10वीं के बाद कहां-कहां करियर बना सकते हैं.

ऑप्शन्स की नहीं है कमी

10वीं के बाद ढेरों ऑप्शन होते हैं अगर स्टूडेंट अच्छे अंकों से पास हुआ होता है. दिक्कत तो तब हो सकती है जब स्ट्रीम चुन लिया हो और 11वीं-12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली हो. हर स्ट्रीम अलग-अलग क्षेत्र के लिए जाना जाता है. अगर टेक्निकल, मेडिकल, मैथ या साइंस जैसी चीजें पसंद है तो साइंस स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं.

अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं. पैसों का हिसाब-किताब रखना, सीए, सीएस, एमबीए जैसा कुछ करना चाहते हैं तो कॉमर्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. जबकि, समाज, राजनीति, इतिहास जैसी चीजें पसंद है तो आर्ट्स को चुन सकते हैं. किसी के कहने पर या किसी दोस्त द्वारा चुने गए स्ट्रीम को आप भी अगर चुनने का सोच रहे हैं तो ये एक बड़ी गलती हो सकती है. अपनी रुचि के हिसाब से स्ट्रीम चुनना बेहतर भविष्य बनाने में मददगार साबित हो सकता है.

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क्या बनने का देखते हैं सपना?

स्कूल में अक्सर टीचर्स द्वारा स्टूडेंट्स से पूछा जाता है कि वो क्या बनना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब छोटे बच्चों की जुबां पर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ज्यादातर रहता है. 10वीं के बाद ये तो आपके लिए भी क्लीयर हो गया होगा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं और क्या बनने का सपना देखते हैं? अगर डॉक्टरी या इंजीनियरिंग करने की प्लानिंग है तो 11वीं में साइंस स्ट्रीम को चुनें. सरकारी नौकरी या प्रशासनिक सेवाओं में भविष्य बनाना चाहते हैं तो आर्ट्स को चुनें. जबकि, बिजनेस या फाइनेंस में ज्यादा रुचि है तो कॉमर्स स्ट्रीम चुन सकते हैं. 11वीं में सही स्ट्रीम के चयन से करियर के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं.

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