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BA, BCom या BSc के बाद क्या करें? जानिए किस फील्ड में मिलेगी सबसे अच्छी नौकरी और हाई सैलरी वाला करियर

बीए, बीकॉम और बीएससी के बाद क्या करें? जानें ग्रेजुएशन के बाद सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में करियर के बेहतरीन विकल्प, प्रोफेशनल कोर्स, उच्च शिक्षा और हाई सैलरी वाली नौकरियों की पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 05, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:56 PM IST
BA, BCom या BSc के बाद क्या करें? जानिए किस फील्ड में मिलेगी सबसे अच्छी नौकरी और हाई सैलरी वाला करियर

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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