Career Tips: काम और पढ़ाई के बीच ऐसे बनाएं बैलेंस, अपनाएं ये 5 टिप्स
Career Tips: काम और पढ़ाई के बीच ऐसे बनाएं बैलेंस, अपनाएं ये 5 टिप्स

Work And Job Balancing Tips: अगर आपको भी काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाए रखने में परेशानी होती है, तो इन टिप्स को अपनाएं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 08, 2025, 05:07 PM IST
Career Tips: काम और पढ़ाई के बीच ऐसे बनाएं बैलेंस, अपनाएं ये 5 टिप्स

Job And Study Balancing Tips: कई लोग पढ़ाई करने के साथ पार्ट टाईम नौकरी करते हैं और कई फुल टाइम नौकरी करने के साथ पढ़ाई भी करते हैं. ऐसे में दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए पढ़ाई के साथ नौकरी के बीच बैलेंस बनाए रखने में मुश्किलें होती हैं. उन्हें कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है. जिससे उनके काम के साथ व्यक्ति का पढ़ाई इफेक्ट होता है. अगर आप भी इसी स्थिति के शिकार हैं, तो आइए हम आपको इस लेख में काम के साथ पढ़ाई के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें. इसके बारे में कुछ टिप्स देते हैं. 

साप्ताहिक प्लान बनाएं
काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए साप्ताहिक प्लान बनाएं और उसी के आधार पर पढ़ाई के साथ जॉब को बैलेंस करें. 

प्राथमिकता तय करें
नौकरी और पढ़ाई के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपनी प्राथमिकता तय करें कि आपको क्या पहले करना और किस काम को बाद में किया जा सकता है. इससे आपका जरूरी काम समय पर होगा. 

लक्ष्य निर्धारित करें
जॉब और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लक्ष्य का तय होना बहुत जरूरी है. इसलिए सबसे पहले अपने गोल को तय करें और उसी के अनुसार काम करें.

18 से 25 साल के युवाओं के लिए इंडियन नेवी में नौकरी का मौका, 63000 तक सैलरी! पढ़ें

छोटे-छोटे ब्रेक लें
दिमाग को फ्रेश और फोकस्ड रखने के लिए अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी होता है. इसलिए नौकरी और पढ़ाई के बीच खुद के लिए भी समय निकालकर छोटे-छोटे ब्रेक लिया करें. 

सेहत और नींद का ख्याल रखें
किसी भी काम में बेहतर करने के लिए व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है. इसलिए पौष्टिक भोजन का सेवन करें, पर्याप्त नींद लें और फिजिकल एक्सरसाइज भी डेली जरूरी करें. एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको पढ़ाई के साथ काम में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा. 

2020 से 2025 तक; 18,960 कैंडिडेट्स ही कर पाए UPSC इंटरव्यू राउंड क्लियर! बाकी फिर..?

दीपा मिश्रा

दीपा मिश्रा

Study And Job Balancing Tips

