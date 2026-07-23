/अंतरिक्ष जाएगी कारपेंटर की बेटी, 108 देशों के छात्रों को पछाड़कर हासिल की बड़ी कामयाबी; जानें कौन है कंडुला जेसी

ShakthiSAT Mission Kandula Jessie Success Story: सफलता की कहानी कई संघर्ष या सालों की मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी होने पर भी लिखी जा सकती है. ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक 10वीं क्लास की छात्रा ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण उनकी सफलता की कहानी कई लोगों के लिए मिसाल बन रही है. एक तरफ जहां कक्षा 10वीं के छात्र बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे स्कोर के लिए दिन-रात मेहनत करने में लगे हुए थे वहीं, दूसरी ओर कक्षा 10वीं की छात्रा दुनिया के पहले ऑल-गर्ल्स लूनर क्यूबसैट मिशन यानी 'मिशन शक्तिसैट' में शामिल होने की तैयारी कर रही थी. नतीजा ये रहा कि उसने लगभग 108 देशों की छात्राओं को पीछे छोड़ दिया और बड़ी कामयाबी हासिल की.