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अंतरिक्ष जाएगी कारपेंटर की बेटी, 108 देशों के छात्रों को पछाड़कर हासिल की बड़ी कामयाबी; जानें कौन है कंडुला जेसी

ShakthiSAT Mission Kandula Jessie Success Story: एक ग्लोबल पहल 'मिशन शक्तिसैट' का हिस्सा बनने के लिए कारपेंटर की बेटी कंडुला जेसी ने 108 देशों की 1200 से ज्यादा छात्रों को पछाड़ाकर कामयबी हासिल की है. स्पेस किड्स इंडिया की फाउंडर और CEO डॉ. श्रीमती केसन इस मिशन शक्तिसैट को देख रही हैं और इस प्रोग्राम का मकसद लड़कियों को साइंस सेक्टर में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 23, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:28 PM IST
अंतरिक्ष जाएगी कारपेंटर की बेटी, 108 देशों के छात्रों को पछाड़कर हासिल की बड़ी कामयाबी; जानें कौन है कंडुला जेसी
Image Credit: ShakthiSAT Mission Kandula Jessie

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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