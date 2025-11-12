Advertisement
CAT 2025 Admit Card OUT: iimcat.ac.in पर जारी हुआ एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

CAT 2025 Admit Card Declared: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोझिकोड ने कैट 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जारी कर दिया गया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 12, 2025, 04:38 PM IST
CAT 2025 Admit Card Released: कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है. भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोझिकोड ने बुधवार, 12 नवंबर 2025 को कैट 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपने एडमिट कार्ड को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें उनके परीक्षा केंद्र और अन्य जानकारियां उपलब्ध होगी. कैड 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. 

इस दिन होगी परीक्षा 
कैट 2025 परीक्षा 30 नवंबर को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में 120 अंकों के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 3 सेशन में आयोजित की जाएगी. पहली सेशन सुबह 08:30 से 10:30 बजे तक, दूसरी सेशन दोपहर 12:30 से 02:30 बजे तक और तीसरा सेशन शाम 04:30 से 06:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. 

CAT 2025 परीक्षा पैटर्न
CAT 2025 परीक्षा में तीन सेक्शन- वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC), डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग (DILR) और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (QA) होंगे. परीक्षा में कुल 66 मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन (MCQ) और गैर MCQ पूछे जाएंगे. प्रत्येक सेक्शन को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 40 मिनट का समय दिया जाएगा. वहीं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. 

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड 
कैट 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद CAT 2025 Admit Card लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें. 

  • फिर आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • उसे डाउनलोड कर लें. 

  • एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, CAT 2025 परीक्षा का आयोजन IIM और अन्य प्रतिष्ठित व्यावसायिक कॉलेजों में MBA और मैनेजमेंट प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है.

ऑफिशियल वेबसाइट लिंक 

