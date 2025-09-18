CAT 2025 Exam Registration: बस 2 दिन बाकी, कैट परीक्षा रजिस्ट्रेशन के लिए जल्दी फॉलो करें ये आसान तरीका; जानें आवेदन फीस और एग्जाम डेट

CAT 2025 Exam Registration Process: हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोझिकोड ने कैट 2025 रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख को 13 सितंबर से बढ़ाकर 20 सितंबर 2025 कर दिया था. ऐसे में उम्मीदवारों के पास कैट एग्जाम 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करने का समय 20 सितंबर को शाम 5 बजे तक का है. अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन कर लें. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, आप घर बैठे ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर कैट 2025 एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कौन दे सकता है CAT परीक्षा?

कॉमन एडमिशन टेस्ट परीक्षा यानी कैट, भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) और अन्य माननीय बिजनेस स्कूलों में MBA या अन्य पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में प्रवेश पाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है. कॉमन एडमिशन टेस्ट परीक्षा को वो उम्मीदवार दे सकते हैं जिनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक हो. आरक्षित वर्गों (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी) वालों के लिए कम से कम 45% अंकों का होना जरूरी है. ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हो जाने के बाद उम्मीदवार कैट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है. अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो कैट परीक्षा के लिए योग्य हैं.

चुन सकते हैं पसंदीदा एग्जाम सेंटर शहर

कैट 2025 परीक्षा 30 नवंबर को है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए कैट 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 20 सितंबर 2025 तक है. रजिस्ट्रेशन के दौरान ड्रॉप-डाउन मेनू से उम्मीदवार अपना पसंदीदा शहर चुन सकते हैं. यहां से परीक्षा केंद्र के तौर पर अपने पसंद के 5 शहर चुन सकते हैं जिनमें से उपलब्धता अनुसार किसी एक शहर में एग्जाम सेंटर मिल सकता है.

कैट एग्जाम 2025 रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?

जनरल कैटेगरी वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 2600 रुपये है.

SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 1300 रुपये है.

कैट 2025 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है?

CAT 2025 के लिए आवेदन करने वालों को आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाना होगा. होम पेज पर CAT 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक शो होगा उस पर क्लिक कर दें. रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें और आवेदन पत्र भर दें. मांगे जा रहे दस्तावेज को अपलोड कर दें और आवेदन फीस भी भर दें. एक बार प्रीव्यू कर लें और फिर सबमिट का बटन दबा दें. इसके बाद कन्फर्मेशन का प्रिंटआउट निकाल लें और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं.

