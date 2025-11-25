CAT 2025 exam date: 30 नवंबर को होगी MBA प्रवेश परीक्षा, जानिए एग्जाम पैटर्न, स्लॉट टाइमिंग और मार्किंग स्कीम

CAT 2025 exam date: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कोझिकोड द्वारा कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 का आयोजन 30 नवंबर, 2025 को 170 परीक्षा शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. ऐसे में जो उम्मीदवार IIM और अन्य प्रतिष्ठित व्यावसायिक कॉलेजों में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) और मैनेजमेंट प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए कैट 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपको इस लेख में कैट 2025 परीक्षा से जुड़ी सबसे जरूरी जानकारी जैसे- परीक्षा पैटर्न, स्लॉट टाइमिंग, मार्किंग स्कीम और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के बहुत काम आएगी.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

एडमिट कार्ड

वैध आईडी प्रूफ

स्लॉट टाइमिंग

CAT 2025 परीक्षा एक ही दिन में 3 स्लॉट में आयोजित की जाएगी, जो इस प्रकार है-

स्लॉट 1- सुबह 08:30 से 10:30 बजे तक

स्लॉट 2- दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक

स्लॉट 3- शाम 04:30 से 6:30 बजे तक

परीक्षा पैटर्न

CAT 2025 परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा. पेपर में तीन सेक्शन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC), डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग (DILR) और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (QA) होंगे. परीक्षा कुल 204 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें 66 से 68 मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन (MCQ) और टाइप इन द आंसर (TITA) सवाल पूछे जाएंगे.

मार्किंग स्कीम

CAT 2025 परीक्षा की अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट होगी, जिसमें पेपर के प्रत्येक सेक्शन के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे. वहीं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.

जानकारी के लिए बता दें, IIM CAT 2025 एडमिट कार्ड 12 नवंबर, 2025 को जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर तुरंत डाउनलोड कर लें, क्योंकि बिना प्रवेश पत्र कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

