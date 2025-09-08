CAT रजिस्ट्रेशन के लिए बचे हैं बेहद कम दिन; फटाफट ऐसे करें अप्लाई, 30 नवंबर को होगी परीक्षा

CAT 2025 Registration Last Date: IIM द्वारा आयोजित कैट परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है. हालांकि, अब रजिस्ट्रेशन के लिए बेहद कम टाइम रह गया है. जी हां, रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 13 सिंतबर 2025 है. ऐसे में जो भी कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं वो लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर लें. हालांकि, आवेदन प्रक्रिया बंद होने के बाद एक शॉर्ट करेक्शन विंडो खोली जाएगी, ताकि किसी कैंडिडेट की फॉर्म भरने के दौरान गलती हो गई हो तो वो उसे सुधार लें.

बता दें, CAT 2025 परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को किया जाएगा. परीक्षा तीन शिफ्टों में होगी. कैट परीक्षा देशभर के 170 शहरों में आयोजित की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार पांच एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं. जानकारी के अनुसार, एडमिट कार्ड 5 नवंबर के बाद किसी भी दिन जारी किया जा सकता है.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

कैट परीक्षा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाना है.

होम पेज पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है.

नया पेज खुलने पर आपको फॉर्म अच्छे से लिखकर सबमिट करना है.

ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?

SC/ST/और दिव्यांग कैटगरी के लिए ये फीस- 1300 रुपये है. वहीं, बाकी सभी कैटगरी के उम्मीदवारों को 2600 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. बता दें, कैट परीक्षा ना केवल आईआईएम में बल्कि देश के कई अन्य बिजनेस स्कूलों में एडमिशन का रास्ता खोलती है. मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते स्टूडेंट्स के लिए कैट परीक्षा काफी अहम होती है.