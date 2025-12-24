Advertisement
CAT Result 2025 OUT: आईएमएम कैट रिजल्ट iimcat.ac.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

CAT 2025 Result OUT: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), कोझिकोड ने कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 का  परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जारी कर दिया है.

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 24, 2025, 05:10 PM IST
CAT Results 2025 Declared: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), कोझिकोड ने आज, 24 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक करने के साथ स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. 

कब हुई थी परीक्षा? 
आईआईएम कोझिकोड की ओर से कैट 2025 का आयोजन 30 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था. कैट 2025 प्रोविजनल आंसर-की 04 दिसंबर, 2025 को जारी कर दी गई थी. वहीं, जिन उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर-की से जुड़ी कोई आपत्ति थी, उनके लिए ऑब्जेक्शन विंडो 08 दिसंबर, 2025 से 10 दिसंबर, 2025 तक खुली थी. जानकारी के लिए बता दें, कैट 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 01 अगस्त, 2025 से 20 सितंबर, 2025 तक चली थी. वहीं, जिन उम्मीदवारों से आवेदन फॉर्म भरते समय गलती हो गई थी, उनके लिए एडिट विंडो 04 अक्टूबर, 2025 से 07 अक्टूबर, 2025 तक खुली थी और कैट 2025 एडमिट कार्ड 12 नवंबर, 2025 को जारी कर दिए गए थे. 

ऐसे चेक करें रिजल्ट: 
कैट 2025 रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद CAT Result 2025 लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 
CAT 2025 रिजल्ट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

