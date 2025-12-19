Advertisement
trendingNow13046737
Hindi Newsशिक्षाCAT Result 2025: MBA उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर! आज जारी हो सकता है कैट रिजल्ट, जानें डाउनलोड स्टेप्स

CAT Result 2025: MBA उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर! आज जारी हो सकता है कैट रिजल्ट, जानें डाउनलोड स्टेप्स

CAT Result 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 का परिणाम जारी करेगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 05:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CAT Result 2025: MBA उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर! आज जारी हो सकता है कैट रिजल्ट, जानें डाउनलोड स्टेप्स

CAT Result 2025 Expected Date: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), कोझिकोड द्वारा आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. आईएमएम ने बीते 17 दिसंबर, 2025 को कैट 2025 की फाइनल आंसर की जारी कर दी. वहीं, आईआईएम द्वारा अब किसी भी वक्त कैट 2025 का रिजल्ट अपने आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जारी किया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम जारी होने के बाद कैंडिडेट्स उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
MBA उम्मीदवारों के लिए CAT 2025 का आयोजन IIM द्वारा 30 नवंबर, 2025 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था. वहीं, परिणाम जारी होने से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट टाइम-टू-टाइम विजिट करते रहें.

ये भी पढ़ें: AIIMS CRE 2025 एडमिट कार्ड रिलीज का इंतजार खत्म! किसी भी पल होगा जारी, अभी नोट कर लें डाउनलोड स्टेप्स

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले 5 सालों में कब जारी हुआ रिजल्ट?
CAT रिजल्ट जारी होने के बीते 5 सालों का रिकॉर्ड

CAT Result  Date
CAT 2024  19 दिसंबर, 2024
CAT 2023 21 दिसंबर, 2023
CAT 2022  21 दिसंबर, 2022
CAT 2021 03 जनवरी, 2022
CAT 2020 02 जनवरी, 2021

ऐसे चेक करें रिजल्ट 
कैट 2025 रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
CAT 2025 फाइन आंसर की डाउनलोड लिंक

ये भी पढ़ें: CIL Recruitment 2025: कोल इंडिया में इंडस्ट्रियल ट्रेनी पदों पर निकली वैकेंसी, जानिए कौन कर सकता है आवेदन, कितनी होगी सैलरी?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

CAT Result 2025

Trending news

हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
bengaluru news
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
Betting App Case
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
Artificial Intelligence
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
India Australia News in Hindi
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
leopard attacked
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
हिंसा से जल रहा बांग्लादेश... हिन्दू शख्स की मॉब लिंचिंग पर आई यूनुस की प्रतिक्रिया
bangladesh
हिंसा से जल रहा बांग्लादेश... हिन्दू शख्स की मॉब लिंचिंग पर आई यूनुस की प्रतिक्रिया
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
Terror alert
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
BMC elections
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट
babri masjid news
ईंटें और चंदा इकट्ठा कर रहे हुमायूं कबीर, बाजार में आई 'बाबरी मस्जिद' वाली टीशर्ट