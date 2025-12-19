CAT Result 2025: MBA उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर! आज जारी हो सकता है कैट रिजल्ट, जानें डाउनलोड स्टेप्स

CAT Result 2025 Expected Date: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), कोझिकोड द्वारा आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. आईएमएम ने बीते 17 दिसंबर, 2025 को कैट 2025 की फाइनल आंसर की जारी कर दी. वहीं, आईआईएम द्वारा अब किसी भी वक्त कैट 2025 का रिजल्ट अपने आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जारी किया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम जारी होने के बाद कैंडिडेट्स उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा

MBA उम्मीदवारों के लिए CAT 2025 का आयोजन IIM द्वारा 30 नवंबर, 2025 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था. वहीं, परिणाम जारी होने से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट टाइम-टू-टाइम विजिट करते रहें.

ये भी पढ़ें: AIIMS CRE 2025 एडमिट कार्ड रिलीज का इंतजार खत्म! किसी भी पल होगा जारी, अभी नोट कर लें डाउनलोड स्टेप्स​

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले 5 सालों में कब जारी हुआ रिजल्ट?

CAT रिजल्ट जारी होने के बीते 5 सालों का रिकॉर्ड

CAT Result Date CAT 2024 19 दिसंबर, 2024 CAT 2023 21 दिसंबर, 2023 CAT 2022 21 दिसंबर, 2022 CAT 2021 03 जनवरी, 2022 CAT 2020 02 जनवरी, 2021

ऐसे चेक करें रिजल्ट

कैट 2025 रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

CAT 2025 फाइन आंसर की डाउनलोड लिंक

ये भी पढ़ें: CIL Recruitment 2025: कोल इंडिया में इंडस्ट्रियल ट्रेनी पदों पर निकली वैकेंसी, जानिए कौन कर सकता है आवेदन, कितनी होगी सैलरी?