/CAT 2026: 120 मिनट की परीक्षा में कैसे आएंगे 68 सवाल? जानिए एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम और सिलेबस की पूरी डिटेल

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) द्वारा आयोजित CAT 2026 परीक्षा 29 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा IIM समेत देश के कई प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में MBA और अन्य पोस्टग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में प्रवेश के लिए आयोजित होती है. परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम को समझना बेहद जरूरी है, ताकि वे बेहतर रणनीति के साथ परीक्षा में शामिल हो सकें.
आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस वर्ष CAT 2026 के परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. परीक्षा पहले की तरह कंप्यूटर आधारित (Computer-Based Test) मोड में होगी और इसे तीन शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. इसलिए जिन उम्मीदवारों ने पिछले वर्षों के पैटर्न के आधार पर तैयारी की है, उन्हें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत नहीं होगी.
CAT 2026 में कुल 68 प्रश्न पूछे जाएंगे. ये प्रश्न तीन अलग-अलग सेक्शन में विभाजित होंगे. उम्मीदवारों को हर सेक्शन के लिए निर्धारित समय के भीतर ही प्रश्न हल करने होंगे. परीक्षा के दौरान एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में समय पूरा होने से पहले जाने की अनुमति नहीं होगी. पूरी परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी और प्रत्येक सेक्शन के लिए 40 मिनट का समय मिलेगा.
CAT 2026 प्रश्नपत्र में तीन प्रमुख सेक्शन शामिल होंगे. पहला Verbal Ability and Reading Comprehension (VARC) होगा, जिसमें भाषा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े प्रश्न आएंगे. दूसरा Data Interpretation and Logical Reasoning (DILR) होगा, जिसमें डेटा विश्लेषण और तार्किक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा. तीसरा Quantitative Aptitude (QA) होगा, जिसमें गणित और संख्यात्मक योग्यता से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे.
उम्मीदवारों को परीक्षा देने से पहले मार्किंग स्कीम अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए. CAT 2026 में MCQ (Multiple Choice Questions) और TITA (Type In The Answer) दोनों तरह के प्रश्न होंगे. प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाएंगे. MCQ में गलत उत्तर देने पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. हालांकि TITA प्रश्नों और छोड़े गए प्रश्नों पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. इसलिए MCQ हल करते समय अनुमान लगाने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है.
CAT 2026 का सिलेबस भी पिछले वर्षों की तरह ही रहेगा. IIM परीक्षा का विस्तृत आधिकारिक सिलेबस जारी नहीं करता, लेकिन प्रश्न मुख्य रूप से VARC, DILR और Quantitative Aptitude से पूछे जाते हैं. पिछले वर्षों के ट्रेंड के आधार पर उम्मीदवारों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और आधुनिक गणित जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए.
चूंकि इस वर्ष परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए उम्मीदवार पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र, मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट पर फोकस कर सकते हैं. खासकर MCQ में नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए केवल उन्हीं सवालों के उत्तर दें, जिनमें पर्याप्त भरोसा हो. वहीं TITA प्रश्नों में बिना नेगेटिव मार्किंग के कारण सोच-समझकर उत्तर देने का फायदा मिल सकता है. सही रणनीति, नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन CAT 2026 में बेहतर प्रदर्शन की कुंजी साबित होंगे.