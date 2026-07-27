/CAT 2026 के लिए कौन है एलिजिबल? रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले जानें क्वालिफिकेशन, उम्र और जरूरी नियम

CAT 2026 Exam Eligibility: देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 का आयोजन 29 नवंबर 2026 को करेंगे. यह परीक्षा देशभर में तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. आधिकारिक घोषणा के अनुसार, CAT 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 अगस्त 2026 से शुरू होगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. यह परीक्षा देश के प्रमुख IIM और अन्य मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए अनिवार्य मानी जाती है.
CAT 2026 परीक्षा 29 नवंबर 2026 को तीन सत्रों में आयोजित होगी. आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से शुरू होगी. परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थान ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड को ध्यान से पढ़ें. यदि कोई उम्मीदवार पात्रता पूरी नहीं करता है, तो चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उसका आवेदन रद्द किया जा सकता है.
उम्मीदवार के पास भारत की किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संसद/राज्य विधानमंडल के अधिनियम से स्थापित संस्थान से स्नातक डिग्री होनी चाहिए. सामान्य, ईडब्ल्यूएस (EWS) और एनसी-ओबीसी (NC-OBC) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए स्नातक में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या समकक्ष CGPA होना अनिवार्य है. वहीं SC, ST और PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं.
जो छात्र वर्तमान में स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं या जिनका परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, वे भी CAT 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, यदि उनका चयन होता है तो उन्हें संबंधित IIM द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विश्वविद्यालय या संस्थान के प्राचार्य या रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाणपत्र जमा करना होगा. इस प्रमाणपत्र में यह स्पष्ट होना चाहिए कि उम्मीदवार ने स्नातक डिग्री प्राप्त करने की सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली हैं. इसके बाद ही उन्हें प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा.
CAT 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्न में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा. उनके पास आवश्यक अंकों के साथ स्नातक डिग्री हो, या फिर CA, CS, ICWA (CMA) या FIAI जैसी मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल डिग्री हो. इसके अलावा, अंतिम वर्ष के छात्र भी निर्धारित न्यूनतम अंकों की शर्त पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं. सामान्य, EWS और NC-OBC वर्ग के लिए 50 प्रतिशत तथा SC, ST और PwBD वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं.
IIM ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों की पात्रता केवल आवेदन के समय ही नहीं, बल्कि चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में भी जांची जा सकती है. यदि किसी भी स्तर पर उम्मीदवार पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता पाया गया, तो उसका प्रवेश रद्द किया जा सकता है. इसलिए आवेदन भरने से पहले सभी दस्तावेजों और पात्रता संबंधी नियमों की अच्छी तरह जांच करना बेहद जरूरी है.