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CAT 2026 के लिए कौन है एलिजिबल? रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले जानें क्वालिफिकेशन, उम्र और जरूरी नियम

CAT 2026 Exam Eligibility: CAT 2026 परीक्षा 29 नवंबर को तीन शिफ्ट में आयोजित होगी. IIM 3 अगस्त 2026 से रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे. जानिए पात्रता, न्यूनतम अंक, अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए नियम और आवेदन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 27, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:46 AM IST
CAT 2026 के लिए कौन है एलिजिबल? रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले जानें क्वालिफिकेशन, उम्र और जरूरी नियम

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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