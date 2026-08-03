/CAT 2026 Registration: आज से शुरू होंगे आवेदन, 170 शहरों में होगी परीक्षा, जानें योग्यता, फीस और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप

भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) ने कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. देश के प्रतिष्ठित IIM सहित कई शीर्ष बिजनेस स्कूलों में MBA और अन्य मैनेजमेंट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए यह राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है. इस वर्ष CAT 2026 का आयोजन 29 नवंबर 2026 (रविवार) को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर तीन शिफ्ट में होगा. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है.
परीक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही देखने चाहिए.
आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, CAT 2026 का आयोजन देशभर के लगभग 170 परीक्षा शहरों में किया जाएगा. आवेदन के दौरान उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार अधिकतम पांच परीक्षा शहरों का चयन कर सकेंगे. हालांकि, अंतिम परीक्षा केंद्र का आवंटन परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के विवेक पर निर्भर करेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक सूचना पुस्तिका (Information Bulletin) को ध्यानपूर्वक पढ़ें. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसे प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी चरण में अयोग्य घोषित किया जा सकता है.
CAT 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है. सामान्य, EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए स्नातक में कम से कम 50% अंक या समकक्ष CGPA होना चाहिए. वहीं SC, ST और PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45% अंक या समकक्ष CGPA निर्धारित किया गया है. इसके अलावा, जो छात्र ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं या जिनका अंतिम परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, वे भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, चयन होने पर उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी डिग्री पूरी होने का प्रमाण देना होगा.
केवल स्नातक डिग्री धारक ही नहीं, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), कंपनी सेक्रेटरी (CS), कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) तथा फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया (FIAI) जैसी प्रोफेशनल योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी CAT 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए भी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक, जबकि SC, ST और PwBD वर्ग के अभ्यर्थियों को 45% अंक की पात्रता पूरी करनी होगी. इससे प्रोफेशनल कोर्स करने वाले उम्मीदवारों को भी IIM में MBA करने का अवसर मिलता है.
CAT 2026 के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. SC, ST और PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों को ₹1,350 आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि अन्य सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए शुल्क ₹2,700 निर्धारित किया गया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले नया अकाउंट बनाएं, फिर व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और परीक्षा शहरों का चयन करें. इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें और आवेदन पत्र जमा कर दें. सफल आवेदन के बाद 4 नवंबर 2026 से अभ्यर्थी अपना CAT 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा और प्रवेश से जुड़ी अंतिम एवं प्रमाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक CAT वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन और सूचना पुस्तिका का ही पालन करें.