/CAT 2026 के आवेदन की बढ़ी आखिरी तारीख, अब 22 सितंबर तक मौका, IIM में MBA का सपना देख रहे हैं तो तुरंत करें अप्लाई

CAT 2026 Registration: भारतीय प्रबंध संस्थानों (IIMs) ने कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक CAT 2026 का आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब 22 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है. पहले आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई थी. IIM Indore इस साल CAT 2026 का आयोजन कर रहा है.
CAT 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे शुरू हुई थी. पहले उम्मीदवारों को 15 सितंबर तक आवेदन करने का समय दिया गया था. अब IIMs ने आवेदन की समयसीमा को एक सप्ताह बढ़ाकर 22 सितंबर कर दिया है. उम्मीदवारों को आवेदन, जरूरी जानकारी और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी करनी होगी.
अब कब तक कर सकते हैं आवेदन?
जिन अभ्यर्थियों ने CAT 2026 के लिए अभी आवेदन नहीं किया है, वे 22 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, IIMs ने इस तारीख को अंतिम समयसीमा बताया है. उम्मीदवारों को अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते फॉर्म जमा करने की सलाह दी गई है. आवेदन के लिए आधिकारिक CAT वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा.
CAT 2026 की परीक्षा कब होगी?
CAT 2026 का आयोजन 29 नवंबर 2026, रविवार को किया जाएगा. परीक्षा तीन सत्रों में आयोजित होगी और IIM Indore इसका आयोजन करेगा. परीक्षा लगभग 170 शहरों में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार आवेदन के दौरान अपनी पसंद के पांच टेस्ट सिटी चुन सकेंगे.
उम्मीदवार आवेदन के समय पांच पसंदीदा शहर चुन सकते हैं. परीक्षा प्राधिकरण इन विकल्पों में से किसी शहर में केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा. हालांकि, किसी क्षेत्र में ज्यादा मांग होने की स्थिति में उम्मीदवार को उसकी पसंद के शहर के नजदीक किसी अन्य शहर में परीक्षा केंद्र दिया जा सकता है. एक बार परीक्षा केंद्र आवंटित होने के बाद उसमें बदलाव की अनुमति नहीं होगी.
रजिस्ट्रेशन के बाद क्या सुधार कर पाएंगे?
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को सीमित अवधि के लिए एडिट विंडो उपलब्ध कराई जाएगी. यह सुविधा उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगी जिन्होंने समयसीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन पूरा करने के साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान किया है. एडिट विंडो में केवल फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और टेस्ट सिटी की प्राथमिकता में बदलाव किया जा सकेगा.
उम्मीदवारों को CAT 2026 से जुड़े आवेदन, एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और अन्य अपडेट के लिए आधिकारिक CAT वेबसाइट पर जानकारी देखते रहना चाहिए. आवेदन से जुड़ी किसी भी जानकारी में बदलाव होने पर अंतिम और प्रमाणिक जानकारी परीक्षा प्राधिकरण की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी.