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CAT 2026 के आवेदन की बढ़ी आखिरी तारीख, अब 22 सितंबर तक मौका, IIM में MBA का सपना देख रहे हैं तो तुरंत करें अप्लाई

CAT 2026 Registration: IIM Indore ने CAT 2026 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 22 सितंबर शाम 5 बजे कर दी है. जानें परीक्षा तारीख, एग्जाम सिटी और एडिट विंडो की पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 16, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:26 AM IST
CAT 2026 के आवेदन की बढ़ी आखिरी तारीख, अब 22 सितंबर तक मौका, IIM में MBA का सपना देख रहे हैं तो तुरंत करें अप्लाई

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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