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CAT 2026 Registration: IIM में MBA का मौका, कल खत्म होगा आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

CAT 2026 Registration की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026 है. IIM और अन्य टॉप B-Schools में MBA/PGP एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यहां पात्रता, फीस, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा की तारीख जानें.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 14, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:43 AM IST
CAT 2026 Registration: IIM में MBA का मौका, कल खत्म होगा आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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