CAT 2026 Registration: IIM में MBA का मौका, कल खत्म होगा आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

CAT 2026 Registration 2026 Last Date: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIMs) समेत देश के प्रमुख बिजनेस स्कूलों से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. CAT 2026 Registration की प्रक्रिया जल्द खत्म होने वाली है. कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026 शाम 5 बजे है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा.
CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक 3 अगस्त 2026 को एक्टिव किया गया था. उम्मीदवारों को आवेदन पूरा करने के लिए 15 सितंबर की शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है. आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार करना होगा. इसलिए अंतिम समय में तकनीकी परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है.
CAT 2026 की परीक्षा 29 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. वहीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 4 नवंबर 2026 को जारी किया जाएगा. CAT स्कोर का इस्तेमाल IIMs के साथ-साथ कई अन्य प्रमुख मैनेजमेंट संस्थानों के मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए किया जाता है. हालांकि, किसी संस्थान में एडमिशन के लिए केवल CAT स्कोर ही एकमात्र आधार नहीं होता. संबंधित संस्थान अपने-अपने चयन मानदंड लागू कर सकते हैं.
CAT 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री होनी चाहिए. सामान्य, EWS और NC-OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए बैचलर डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या इसके बराबर CGPA जरूरी है. वहीं SC, ST और PwD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता 45 प्रतिशत निर्धारित है.
बैचलर डिग्री के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्र भी CAT 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, उन्हें CAT 2026 के आधिकारिक सूचना बुलेटिन में दी गई पात्रता और अन्य शर्तों को पूरा करना होगा. ऐसे उम्मीदवारों को आगे एडमिशन के समय अपनी डिग्री से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं. इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है.
उम्मीदवार सबसे पहले CAT की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं. होमपेज पर New Candidate Registration विकल्प पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा. इसके बाद लॉगिन करके CAT 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य मांगी गई जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी.
आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी. सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. फीस जमा करने और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले दर्ज की गई जानकारी को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए. फॉर्म सबमिट होने के बाद उसकी कॉपी या कन्फर्मेशन पेज को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा.
CAT 2026 के लिए आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है. General, EWS और NC-OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को 2,700 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं SC, ST और PwD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,350 रुपये है. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा.
CAT 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए. आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और कैटेगरी जैसी जानकारी सावधानी से भरनी चाहिए. दस्तावेज अपलोड करने के बाद फीस भुगतान और फाइनल सबमिशन भी सुनिश्चित करना जरूरी है. किसी भी भ्रम की स्थिति में उम्मीदवारों को सोशल मीडिया या अनऑफिशियल वेबसाइट के बजाय CAT की आधिकारिक वेबसाइट और सूचना बुलेटिन में दी गई जानकारी को प्राथमिकता देनी चाहिए.
महत्वपूर्ण तारीखें एक नजर में
|विवरण
|तारीख
|CAT 2026 Registration शुरू
|3 अगस्त 2026
|आवेदन की अंतिम तारीख
|15 सितंबर 2026, शाम 5 बजे
|एडमिट कार्ड जारी
|4 नवंबर 2026
|CAT 2026 परीक्षा
|29 नवंबर 2026
|General/EWS/NC-OBC फीस
|₹2,700
|SC/ST/PwD फीस
|₹1,350