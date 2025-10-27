CAT Exam 2025 Admit Card: कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड कब जारी होगा? जानें डाउनलोड प्रोसेस

CAT Exam 2025 Admit Card Date: देश भर के आईआईएम में एमबीए प्रोग्राम में दाखिले के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 परीक्षा का आयोजन अगले महीने 30 नवंबर 2025 को किया जाएगा. वहीं, परीक्षा का एडमिट कार्ड 5 नंवबर 2025 को जारी किया जाएगा. रजिस्टर्ड कैंडिडेट एडमिट कार्ड जारी होने पर आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर इसे डाउलनोड कर सकते हैं. बता दें, इस बार परीक्षा का आयोजन आईआईएम कोझिकोड की ओर से किया जाएगा.

एडमिट कार्ड में कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, परीक्षा तिथि, शिफ्ट समय, परीक्षा केंद्र सहित कई डिटेल्स रहेगी. ऐसे में कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें कि वो अपने साथ एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी लेकर परीक्षा केंद्र पर जाएं. इसके बिना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

बता दें, कैट 2025 परीक्षा का आयोजन देश भर के लगभग 170 शहरों में अलग-अलग केंद्रों पर तीन सेशन में आयोजित किया जाएगा. परीक्षा में तीन मेन सेक्शन होंगे. कुल दो घंटे की ये परीक्षा होगा. हर एक सेक्शन के लिए 40 मिनट का समय दिया गया है. कैट एग्जाम में कुल 66 सवाल होंगे, जो ऑप्शनल और टाइप-इन-द-आंसर टाइप होंगे. हर एक सही जवाब पर तीन नंबर दिया जाएगा. वहीं, हर एक गलत आंसर पर 1 नंबर काटे जाएंगे. इस परीक्षा में सफल कैंडिडेट ही दाखिले के लिए योग्य होंगे.

कैट 2025 एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड (CAT 2025 Admit Card How to Download)