CAT 2025 Registration Date: आईआईएम से MBA करने वालों के लिए खुशखबरी! बढ़ गई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, करें चेक
CAT 2025 Registration Date: आईआईएम से MBA करने वालों के लिए खुशखबरी! बढ़ गई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, करें चेक

CAT 2025 Registration Last Date: आईआईएम से MBA करने वालों के लिए खुशखबरी है. जी हां, कैट 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है. खबर में जानें कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.  

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 14, 2025, 06:41 AM IST
CAT 2025 Registration Date: आईआईएम से MBA करने वालों के लिए खुशखबरी! बढ़ गई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, करें चेक

CAT Exam 2025 Registration Deadline: आईआईएम से MBA करने वालों के लिए खुशखबरी है. जी हां, सही पढ़ा आपने..दरअसल, कैट 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है. ऐसे में जिन भी कैंडिडेट्स ने अब तक इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, या किसी वजह से चूक गए थे उनके लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है. चलिए जानते है कि कब तक आप कैट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.  

कैट परीक्षा रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है?
ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, कैट परीक्षा के लिए अब आप 20 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है. कैंडिडेट्स  iimcat.ac.in पर जाकर इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

कैट परीक्षा का पूरा शेड्यूल
CAT 2025 परीक्षा रजिस्ट्रेशन की प्रकिया 1 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है. आवेदन की लास्ट डेट पहले 13 सितंबर थी, जो अब बढ़कर 20 सितंबर 2025 कर दी गई है. हालांकि, आवेदन प्रक्रिया बंद होने के बाद एक शॉर्ट करेक्शन विंडो खोली जाएगी, ताकि कैंडिडेट फॉर्म में सुधार कर सके. वहीं, 5 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को होगा. तीन शिफ्टों में ये परीक्षा होगी. देशभर के 170 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन होगा. 

कैट परीक्षा के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  • कैट परीक्षा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाना है. 

  • होम पेज पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है.

  • नया पेज खुलने पर आपको फॉर्म अच्छे से लिखकर सबमिट करना है.

  • साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस भी ऑनलाइन जमा करनी होगी.  

  • ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. 

  • आप फाइनल पेज डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें. 

कैट परीक्षा रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?
SC/ST/और दिव्यांग कैटगरी- 1300 रुपये है. 
बाकी सभी कैटगरी के उम्मीदवारों को 2600 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. 

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

