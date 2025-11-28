Advertisement
शिक्षा

CAT परीक्षा की उलटी गिनती हुई शुरू! 44 घंटे में है एग्जाम, जानें अंतिम समय में कैसे करें तैयारी

CAT Exam 2025: CAT 2025 परीक्षा अब लगभग 44 घंटे दूर है, ऐसे में लाखों स्टूडेंट्स के मन और दिल में उत्साह के साथ घबराहट भी खूब बढ़ रही है. पूरे साल की मेहनत अब इन आखिरी घंटों के फैसले पर टिक गई है. बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि वो एग्जाम से कुछ घंटे पहले किस तरह से तैयारी करें.

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Nov 28, 2025, 01:14 PM IST
CAT 2025 परीक्षा 30 नवंबर को होने वाली है. आईआईएम में एडमिशन पाने का सपना रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये अंतिम समय गोल्डन टाइम की तरह है. सही तैयारी और सही माइंडसेट से एग्जाम देने से बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है. अंतिम के इन घंटों में क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, यही तय करेगा कि CAT में आपका स्कोर कितना मजबूत हो सकता है. CAT परीक्षा में सफलता पाने के लिए तैयारी जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है आखिरी समय में की गई मेहनत. 

मॉक 
इस समय मॉक टेस्ट आपका सबसे अच्छा गाइड बन सकता है. पिछले मॉक में हुई गलतियां देखें, किन सवालों में आप बार बार गलती कर रहे थे, किन टॉपिक में आपकी पकड़ ज्यादा थी, ये पहचानना सबसे जरूरी है, एग्जाम में उन्हीं टॉपिक्स पर भरोसा करें जिनमें आप पहले से मजबूत हैं.

रिवीजन
फॉर्मूला शीट, VARC नोट्स और DILR स्ट्रैटेजी पर खास ध्यान दें. हर सेक्शन के लिए पहले से टाइम मैनेजमेंट तय करें, 40 मिनट में कौन से सवाल पहले करने हैं, कौन से बाद में और कौन से छोड़ देने चाहिए ये स्ट्रैटजी क्लियर होनी चाहिए. अपने लक्ष्य भी सेट करें कि हर सेक्शन में कम से कम कितने सवाल आपको करने हैं ये भी पहले से सोच कर रखें. परीक्षा केंद्र की लोकेशन एक दिन पहले देखकर आना भी बहुत जरूरी है ताकि परीक्षा वाले दिन किसी तरह की परेशानी आपको ना झेलनी पड़े. 

धैर्य
इन आखिरी घंटों में खुद पर प्रेशर बिल्कुल भी ना डालें. ऐसे में दिमाग को आराम दें, हल्का और घर का बना खाना खाएं, और सबसे जरूरी है एक अच्छी नींद लेना. फ्रेश माइंड ही CAT जैसे बड़े एग्जाम में सही फैसला ले पाता है, और तेजी से सवाल हल कर पाता है. CAT सिर्फ नॉलेज की परीक्षा नहीं बल्कि धैर्य, स्ट्रैटेजी और मानसिक संतुलन की भी टेस्ट है, अगर आप इन 44 घंटों को समझदारी से संभाल लेते हैं तो IIM का सपना आपके और करीब आ सकता है.

 

