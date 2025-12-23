CAT Result 2025: 24 दिसंबर को जारी होगा कैट रिजल्ट? iimcat.ac.in पर ऐसे चेक कर सकेंगे स्कोर

Advertisement
CAT Result 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), कोझिकोड द्वारा कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 का रिजल्ट 24 दिसंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जारी किया जाएगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 23, 2025, 11:03 PM IST
CAT Result 2025 Date OUT: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), कोझिकोड की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 की फाइनल आंसर की 24 दिसंबर, 2025 को शाम 6 बजे आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइट iimcat.ac.in पर जारी किया जाएगा. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वे कल ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम अपलोड होने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज कर स्कोर चेक करने के साथ स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.  

कब हुई थी परीक्षा?
आईआईएम कोझिकोड की ओर से कैट 2025 का आयोजन 30 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था. वहीं, रिजल्ट जारी होने से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट टाइम-टू-टाइम विजिट करने रहने की सलाह दी जाती है. 

ये भी पढ़ें: CAT 2025: कब जारी होगा कैट रिजल्ट? पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड से जानें संभावित डेट

इंपोर्टेंट डेट्स

  • कैट 2025 रजिस्ट्रेशन - 01 अगस्त, 2025 से 20 सितंबर, 2025 तक

  • कैट 2025 एडिट विंडो - 04 अक्टूबर, 2025 से 07 अक्टूबर, 2025 तक

  • कैट 2025  एडमिट कार्ड - 12 नवंबर, 2025

  • कैट 2025 एग्जाम - 30 दिसंबर, 2025

  • कैट 2025 प्रोविजनल आंसर-की - 04 दिसंबर, 2025 

  • कैट 2025 रिजल्ट - 24 दिसंबर, 2025

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट
कैट 2025 रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद CAT Result 2025 लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ये भी पढ़ें: CAT Result 2025: MBA उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर! आज जारी हो सकता है कैट रिजल्ट, जानें डाउनलोड स्टेप्स

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

CAT Result 2025

