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Jallianwala Bagh Massacre Day: साजिश या क्रूरता? क्या था रोलेट एक्ट का वो 'काला कानून' जिसने जलियांवाला बाग को खून से लाल कर दिया

Jallianwala Bagh Massacre Day: जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार का दमनकारी रोलेट एक्ट और राष्ट्रवादी नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध था. 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर की क्रूरता ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों मासूमों पर गोलियां चलवाकर भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार किया था.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 10, 2026, 01:45 PM IST
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Jallianwala Bagh Massacre Day: साजिश या क्रूरता? क्या था रोलेट एक्ट का वो 'काला कानून' जिसने जलियांवाला बाग को खून से लाल कर दिया

Jallianwala Bagh Massacre Day: जलियांवाला बाग नरसंहार भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है. यह घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी. उस दिन बैसाखी का त्योहार था. हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे. कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे. वहीं कई लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने पहुंचे थे. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह जगह खून से लाल हो जाएगी.

इस घटना की सबसे बड़ी वजह था Rowlatt Act, जिसे लोग काला कानून कहते थे. इस कानून के तहत अंग्रेज सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया था. न कोई अपील, न कोई सुनवाई. इससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया. लोग इसे अपने अधिकारों पर हमला मान रहे थे. पंजाब में इसका विरोध तेजी से बढ़ रहा था.

क्या हुआ था उस दिन?

इसी विरोध को रोकने के लिए अंग्रेजी हुकूमत सख्त हो गई. अमृतसर में हालात तनावपूर्ण थे. लेकिन इसके बावजूद लोग 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए. तभी रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा. बिना कोई चेतावनी दिए उसने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया. बाग चारों तरफ से बंद था. लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था.

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मिनटों में सैकड़ों का कत्ल

कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग मारे गए. हजारों लोग घायल हो गए. जान बचाने के लिए कई लोग वहां बने कुएं में कूद गए. हर तरफ चीख-पुकार मच गई. यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी. इसे अंग्रेजी शासन की क्रूरता के रूप में देखा गया. इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया. लोगों के दिल में डर के साथ-साथ गुस्सा भी भर गया.

इस हत्याकांड के बाद आजादी की लड़ाई और तेज हो गई. देशभर में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध बढ़ गया. महात्मा गांधी ने भी इस घटना के बाद आंदोलन को नई दिशा दी. कई बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया. जलियांवाला बाग नरसंहार आज भी हमें याद दिलाता है कि जब सत्ता अत्याचार करती है, तो जनता की आवाज और मजबूत हो जाती है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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