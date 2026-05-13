क्या अब NEET होगा NEAT! लीक के बाद देशभर में CBI का शिकंजा, 5 गिरफ्तार; कई शहरों में एक साथ छापेमारी

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच ने NEET UG 2026 को लेकर बड़ा खुलासा किया है. मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों के बीच अब जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है. देश के अलग-अलग शहरों में छापेमारी के बाद कई अहम सुराग हाथ लगे हैं. अब तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें जयपुर, गुरुग्राम और नासिक से जुड़े आरोपी शामिल हैं. इस कार्रवाई के बाद लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ गई है. अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे कौन लोग शामिल थे.

NEET UG 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद Central Bureau of Investigation ने 12 मई 2026 को मामला दर्ज किया. यह शिकायत भारत सरकार के Department of Higher Education से लिखित रूप में मिली थी. शिकायत में परीक्षा के संचालन के दौरान गड़बड़ी और प्रश्नपत्र से जुड़ी गंभीर जानकारी साझा की गई थी. इसके बाद एजेंसी ने तुरंत जांच शुरू की और देशभर के कई स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया. शुरुआती जांच में कई संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी सामने आई.

FIR में क्या-क्या आरोप लगे?

CBI ने इस मामले में कई गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. जांच एजेंसी ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और अन्य कानूनी अपराधों को आधार बनाया है. केस में Bharatiya Nyaya Sanhita, Prevention of Corruption Act और Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 की धाराएं भी जोड़ी गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क को समझना जरूरी है. इसी वजह से जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है.

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किन शहरों से हुई गिरफ्तारी?

NEET UG-2026 पेपर लीक मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नासिक से शुभम खैरनार, जयपुर से मंगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल तथा गुरुग्राम से यश यादव शामिल हैं. CBI ने बताया कि तीन आरोपी जयपुर, एक गुरुग्राम और एक नासिक से पकड़े गए हैं. इस मामले को लेकर देशभर में कई स्थानों पर लगातार छापेमारी जारी है और कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है. तलाशी के दौरान मोबाइल फोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को सौंपा गया है.

अब आगे क्या होगा?

CBI अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा से जुड़ी जानकारी कैसे बाहर पहुंची और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे. अधिकारियों के मुताबिक कई अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है. अगर जांच में और सबूत मिलते हैं तो आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. NEET UG 2026 से जुड़ा यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है.