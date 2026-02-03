CBSE 10वीं-12वीं की मार्कशीट खो जाए तो घबराएं नहीं, इन आसान स्टेप्स से घर बैठे वापस करें हासिल

CBSE 10th & 12th Marksheet: किसी भी स्टूडेंट को अपना मार्कशीट, सर्टिफिकेट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत दूसरे शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन से लेकर नौकरी तक हासिल करने में आजीवन काम आता है. हालांकि, अगर आप सीबीएसई के छात्र हैं और आपने गलती या लापरवाही से कक्षा 10वीं या 12वीं का मार्कशीट खो दिया है और काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं कि कैसे आप आसानी से अपना 10वीं या 12वीं कक्षा का मार्कशीट वापस हासिल कर सकते हैं.

अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी छात्र ने अपना मार्कशीट खो दिया है, तो उन्हें सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के छात्र हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. आप अपनी कक्षा 10वीं या 12वीं का गुम या नष्ट हो गए मार्कशीट का डुप्लीकेट कॉपी घर बैठे आसानी से दोबारा हासिल कर सकते हैं.

DADS पर करें आवेदन

सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की डुप्लीकेट मार्कशीट हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को ‘डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम’ (DADS) नाम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे अपना डुप्लीकेट मार्कशीट हासिल कर सकेंगे.

क्या है DADS?

‘डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम’ (DADS), सीबीएसई (CBSE) की ओर से खोला गया एक ऑफिशियल पोर्टल है, जिसके माध्यम से सीबीएसई बोर्ड के छात्र घर बैठे ऑनलाइन अपने गुम या नष्ट हो गए डॉक्यूमेंट्स जैसे- मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट कॉपी हासिल कर सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन-

सीबीएसई की डुप्लीकेट मार्कशीट हासिल करने के लिए उम्मीदवार DADS की ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले DADS के आधिकारिक वेबसाइट cbseit.in/cbse/web/dads/home.aspx पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद Continue ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, पासिंग ईयर, ईमेल आईडी, पिता का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें.

फिर आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, वहां मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और मोड में अपलोड करें.

निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद आवेदन को जमा कर दें.

भविष्य के लिए आप चाहें तो आवेदन का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

वहीं, कुछ दिनों में आपके पते पर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा.

