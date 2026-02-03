Advertisement
CBSE 10वीं-12वीं की मार्कशीट खो जाए तो घबराएं नहीं, इन आसान स्टेप्स से घर बैठे वापस करें हासिल

CBSE Marksheet: अगर आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं और आपकी 10वीं या 12वीं कक्षा की मार्कशीट खो गई हैं, तो इस लेख में हम आपको घर बैठे ही उसे आसानी से वापस पाने का तरीका बताएंगे.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:31 PM IST
CBSE 10th & 12th Marksheet: किसी भी स्टूडेंट को अपना मार्कशीट, सर्टिफिकेट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत दूसरे शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन से लेकर नौकरी तक हासिल करने में आजीवन काम आता है. हालांकि, अगर आप सीबीएसई के छात्र हैं और आपने गलती या लापरवाही से कक्षा 10वीं या 12वीं का मार्कशीट खो दिया है और काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं कि कैसे आप आसानी से अपना 10वीं या 12वीं कक्षा का मार्कशीट वापस हासिल कर सकते हैं. 

अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी छात्र ने अपना मार्कशीट खो दिया है, तो उन्हें सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के छात्र हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. आप अपनी कक्षा 10वीं या 12वीं का गुम या नष्ट हो गए मार्कशीट का डुप्लीकेट कॉपी घर बैठे आसानी से दोबारा हासिल कर सकते हैं. 

DADS पर करें आवेदन
सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की डुप्लीकेट मार्कशीट हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को ‘डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम’ (DADS) नाम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे अपना डुप्लीकेट मार्कशीट हासिल कर सकेंगे.

क्या है DADS?
‘डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम’ (DADS), सीबीएसई (CBSE) की ओर से खोला गया एक ऑफिशियल पोर्टल है, जिसके माध्यम से सीबीएसई बोर्ड के छात्र घर बैठे ऑनलाइन अपने गुम या नष्ट हो गए डॉक्यूमेंट्स जैसे- मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट कॉपी हासिल कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें: CBSE Admit Card 2026: 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा संगम पोर्टल से करें डाउनलोड

ऐसे करें आवेदन-
सीबीएसई की डुप्लीकेट मार्कशीट हासिल करने के लिए उम्मीदवार DADS की ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले DADS के आधिकारिक वेबसाइट cbseit.in/cbse/web/dads/home.aspx पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद Continue ऑप्शन पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें. 

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, पासिंग ईयर, ईमेल आईडी, पिता का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें. 

  • फिर आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, वहां मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और मोड में अपलोड करें. 

  • निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद आवेदन को जमा कर दें. 

  • भविष्य के लिए आप चाहें तो आवेदन का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. 

  • वहीं, कुछ दिनों में आपके पते पर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ये भी पढ़ें: NBEMS NEET SS 2026 स्कोरकार्ड जारी, natboard.edu.in पर लिंक एक्टिव, एक क्लिक में करें डाउनलोड

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

