CBSE 10वीं-12वीं के प्राइवेट स्टूडेंट्स फटाफट कर लें रजिस्ट्रेशन, कल है आवदेन की लास्ट डेट

CBSE Exam: सीबीएसई प्राइवेट छात्रों के लिए कक्षा 10वीं-12वीं पंजीकरण की अंतिम तिथि कल है. ऐसे में छात्र लेट फीस के बिना 30 सितंबर तक एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लें. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:42 PM IST
CBSE 10th-12th Private Students Registration Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कल यानी 30 सितंबर 2025 को कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बंद कर देगा. ऐसे में जिन छात्रों ने अब तक एप्लीकेशन नहीं भरा है वो फटाफट इसे कंप्लीट कर लें.  वहीं, अगर आप कल तक किसी कारण से आवेदन फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो फिर आपको लेट फीस चुकानी होगी. यानी की आपके पास एक मौका और रहेगा. छात्र लेट फीस के साथ 11 अक्तूबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं.

कितनी है रजिस्ट्रेशन फीस?
सीबीएसई ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू की थी. ऐसे में जिन भी छात्रों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें, कोई छात्र अगर एक सब्जेक्ट में परीक्षा देना चाहता है तो उसे 320 रुपये फीस सबमिट करनी होगी. वहीं, प्रैक्टिकल फीस के लिए 12वीं के छात्रों को प्रति प्रैक्टिकल 160 रुपये देना होगा. लेट फीस की बात करें, तो छात्र 11 अक्तूबर तक लेट फीस 2000 रुपये के साथ आवेदन कर सकते हैं. 

कौन कर सकता है अप्लाई? 
जानकारी के लिए बता दें, कि आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना होगा. लास्ट डेट के बाद किसी का भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. वहीं, इस फॉर्म के लिए वो ही छात्र आवेदन कर सकता है जो 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, और 2025 में फेल हुए थे. इसके अलावा सप्लीमेंट्री एग्जाम और कंपार्टमेंट 2024-25 वाले छात्र भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहीं, अगर कोई स्टूडेंटस 2024-25 में फेल हुए हों तो वो भी आवेदन कर सकते हैं. 

