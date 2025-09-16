CBSE 2026: सीबीएसई 10वीं-12वीं के छात्र नोट कर लें ये बात, वरना नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा
CBSE 2026: सीबीएसई 10वीं-12वीं के छात्र नोट कर लें ये बात, वरना नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा

CBSE Board Exam 2026: साल 2026 में शामिल होने वाले सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए बोर्ड ने सख्त नियम लागू किए हैं. इन बातों को फॉलो नहीं करने पर छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा. पढ़ें.  

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 16, 2025, 06:55 AM IST
CBSE 2026: सीबीएसई 10वीं-12वीं के छात्र नोट कर लें ये बात, वरना नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा

CBSE 10th and 12th Board Exam 2026: अगर आप भी साल 2026 में सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, सीबीएसई ने कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षाओं के लिए नए सख्त नियम लागू किए हैं. इन नियमों को ना मानने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यहां पढ़ें सारे नियम..

बता दें, सोमवार को सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नियमों को लेकर एक नोटिस जारी किया है. सीबीएसई ने कहा है कि सभी छात्रों को इन नियमों को फॉलो करना होगा. अगर कोई छात्र नियमों के विरुद्ध पाया जाता है तो उसे परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा. बोर्ड ने इन नियमों को कुल 7 प्वाइंट्स में जारी किया है. 

NEET Exam: अंग्रेजी के अलावा क्या हिंदी में भी दे सकते हैं NEET की परीक्षा? जानें क्या है नियम

ये हैं वो 7 नियम- 

  • कक्षा 10वीं और 12वीं यानी दो कक्षाएं जो दो वर्षीय कार्यक्रम हैं, जिसमें कक्षा 9-10 और 11-12 शामिल हैं. ऐसे में छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए लगातार दो वर्षों तक पढ़ाई करना अनिवार्य होगा.

  • सीबीएसई ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी छात्रों का कम से कम 75% अटेंडेंस होना जरूरी है. 

  • इसके अलावा सीबीएसई ने नए नियमों के अनुसार दो सालों तक छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) अनिवार्य होगा. अगर कोई छात्र इंटरनल असेस्मेंट में शामिल नहीं होता है. ऐसे में उन छात्रों का बोर्ड रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा.

  • सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्डूटेंस को एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ने का ऑफर देता है. कक्षा 10 के छात्र अधिकतम 2 अतिरिक्त विषय (Additional Subjects) और कक्षा 12वीं के छात्र 1 अतिरिक्त विषय चुन सकते हैं, जिनकी पढ़ाई छात्रों को दो साल अनिवार्य रूप से करनी होगी. 

  • वहीं, अगर कोई स्कूल सीबीएसई के बिना अनुमति के कुछ अलग विषय की पढ़ाई कराता है तो उस स्कूल के छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे. 

  • जिन छात्रों को अतिरिक्त विषयों में कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट दिया गया है, वो छात्र प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे.

  • इन नियमों का पालन न करने वाले छात्र बोर्ड परीक्षा में अतिरिक्त विषय प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में शामिल नहीं किए जाएंगे. 

सीबीएसई नोटिफिकेशन लिंक- 

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

CBSE Board Exam 2026CBSE

