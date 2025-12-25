Board Exams 2026: दिन कम, सिलेबस ज्यादा? न लें टेंशन, ऐसे करें सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी

CBSE Board Exams 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) बोर्ड परीक्षा में लगभग 1.5 महीना बचा है. कम समय में ज्यादा सिलेबस को कवर करने की टेंशन है और अच्छे अंकों को लाने का भी एक अलग प्रेशर है तो चिंता न करें. कुछ बातों का ध्यान रखकर और स्टडी टिप्स को फॉलो कर एग्जाम में बेहतर ढंग से कर सकेंगे. 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 2026 में 17 फरवरी से आयोजित होंगी. बोर्ड परीक्षा की तैयारी किस तरह से करें और किन टिप्स को फॉलो करें? आइए जान लेते हैं.

दिन कम, सिलेबस ज्यादा

अगर आपके लिए भी टेंशन की बात ये है कि एग्जाम शुरू होने में कुछ समय बाकी है और सिलेबस को पूरा करने की चिंता है. इसका सीधा उपाय है कि सिलेबस में फालतू टॉपिक्स पर पहले ध्यान देने की बजाए उन सवाल और टॉपिक्स को कवर करें जो पिछले कुछ सालों की परीक्षाएं में पूछे जाते हैं. आप इसके लिए आखिरी कुछ सालों के सेंपल पेपर भी चेक कर सकते हैं. ऐसे सब्जेक्ट जिस पर ज्यादा पकड़ नहीं है उसकी तैयारी पहले कर लें जिससे बाद में समझने में कोई समस्या न हो.

रिवीजन में न आने दें कमी

परीक्षा की तैयारी के दौरान अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो पढ़ चुके हैं उसे अब छोड़ दें तो ये गलती है. दरअसल, रोज नहीं तो बीच-बीच में उस टॉपिक को रिवाइज जरूर करें. लगातार रिवीजन से एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकेंगे.

टाइम टेबल करें फॉलो

पढ़ाई से लेकर खाने पीने का एक टाइम टेबल बनाएं. सही टाइम टेबल से तनाव नहीं होगा और हर चीज सही ढंग से हो सकेगी. आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाएं. ध्यान रहे कि बीच-बीच में ब्रेक टाइम भी जोड़ना है. डाइट का भी ख्याल रखें और क्या-क्या खा रहे हैं उसका ध्यान रखें.

टाइम मैनेजमेंट भी करें चेक

परीक्षा की तैयारी के साथ जरूरी है कि आप ये भी चेक करें कि परीक्षा के दौरान पेपर को हल करने में कितना समय लगेगा. इसके लिए पिछले साल के परीक्षा पेपर को सॉल्व कर सकते हैं. चाहें तो सैंपल पेपर को हल करके भी ये चेक कर सकते हैं कि कितने अंक के सवाल को हल करने में कितना समय लगता है. इससे आपकी प्रैक्टिस हो सकेगी और जान सकेंगे कि पेपर के तय समय में हल कर पाएंगे या नहीं.

