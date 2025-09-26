CBSE 10वीं बोर्ड 2026 परीक्षा की डेटशीट जारी, जानें कैसे शुरू करें स्मार्ट तैयारी

CBSE 10th Board Exam Preparation Tips: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) यानी सीबीएसई बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए होने वाले एग्जाम की डेटशीट को हाल ही में जारी किया है. इस बार दो बार 10वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं होंगी. सीबीएसई की ओर से दोनों बार होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया है. 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा को 17 फरवरी से 9 मार्च 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा. इसके बाद मई-जून में 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी. दोनों ही बोर्ड परीक्षाएं छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह है जिसके रिजल्ट से भविष्य में क्या स्ट्रीम चुन सकते हैं ये तय किया जाता है. अगर आप 10वीं कक्षा में अच्छे अंको से पास होना चाहते हैं तो जरूरी है कि अपनी तैयारी आज से शुरू कर दें और इसके लिए स्मार्ट तरीका अपना लें. आइए जानते हैं कि कैसे 10वीं कक्षा के छात्र बोर्ड एग्जाम की स्मार्ट तैयारी कर सकते हैं?

1. टाइम टेबल का पालन करना जरूरी

फरवरी में 10वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी तो आपको अपनी तैयारी दिसंबर 2025 तक पूरी कर लेनी चाहिए. जनवरी 2026 का महीना सिर्फ रिवीजन और अन्य डाउट को क्लियर करने के लिए रखें. सबसे पहले एक टाइम टेबल उस हिसाब तैयार करें और हर विषय का समय बराबर बांट दें. ऐसे सब्जेक्ट जो आपके लिए कठिन हैं उन्हें सुबह के समय या ताजगी वाले समय के दौरान पढ़ने की कोशिश करें. स्टडी के दौरान ब्रेक भी जरूर लें. छोटे-छोटे ब्रेक से रिफ्रेश महसूस करेंगे और पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी.

2. NCERT किताबों का न छोड़े साथ

अक्सर छात्र ऐसी गलती कर बैठते हैं कि परीक्षा की तैयारी में एनसीईआरटी को छोड़कर दूसरे सैंपल पेपर्स पर ज्यादा फोकस करते हैं. हालांकि, सीबीएसई का अधिक पेपर NCERT किताबों पर निर्भर होता है. इसलिए इन किताबों को अच्छे से पढ़ें. एक्स्ट्रा में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के पिछले साल के एग्जाम पेपर्स देख सकते हैं. गाइड लेकर पढ़ सकते हैं. बुक के सभी चैप्टर पढ़ने के अलावा सवाल-जवाब समेत अन्य एक्सरसाइज को भी सॉल्व करें. कोशिश करें कि पहले जो बेसिक टॉपिक्स हैं उसे आप याद करें और समझ लें.

3. पुराने पेपर और सैंपल पेपर्स को जरूर करें हल

पिछले 5 सालों के 10वीं बोर्ड पेपर्स लेकर आएं और उन्हें हल भी जरूर करें. इसके अलावा सीबीएसई के सैंपल पेपर्स को पढ़ें और प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व भी करें.

4. हेल्दी रूटीन को अपनाना है स्मार्ट लोगों की पहचान

अक्सर छात्र पढ़ाई के चक्कर में अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं और दिन-रात पढ़ाई में लगे रहते हैं, लेकिन इससे सेहत पर गलत असर पड़ सकता है. एक सेहतमंद लाइफस्टाइल को अपना भी बहुत जरूरी है. इसलिए देर रात पढ़ने नहीं बल्कि 8 से 9 घंटे की नींद पूरी करें. सुबह जल्द उठकर पढ़ना है तो रात में उस हिसाब से जल्दी सो जाएं. जंक फूड की बजाए हेल्दी खाना खाएं और हेल्दी ड्रिंक्स पिएं.

5. ग्रुप स्टडी भी है बेस्ट

ग्रुप स्टडी में ग्रुप गोसिप नहीं बल्कि पढ़ाई करनी है. आपने जो पढ़ा है और अगर कोई डाउट है तो उसे ग्रुप स्टडी के दौरान क्लीयर कर लें. एक दूसरे को टास्क दें और सवाल-जवाब देने जैसा गेम खेलकर भी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो स्कूल में टीचर से जरूर पूछें. ध्यान रहे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के दौरान बनाए गए नोट्स भी काम के साबित होते हैं जो जल्दी याद करने में मददगार साबित होते हैं.

