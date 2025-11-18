Advertisement
CBSE Board Exam: 10वीं में गणित ही नहीं, साइंस सब्जेक्ट में भी होगी बेसिक और एडवांस्ड बोर्ड परीक्षा; जानें क्या है ये?

CBSE 10th Science Standard: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर ऐलान किया है कि गणित और विज्ञान विषय की परीक्षा भी बेसिक और एडवांस्ड स्टैंडर्ड पर आयोजित की जाएगी. आइए जानते हैं इसे कब लागू किया जाएगा और ये क्या है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 07:39 AM IST
CBSE Board Exam: 10वीं में गणित ही नहीं, साइंस सब्जेक्ट में भी होगी बेसिक और एडवांस्ड बोर्ड परीक्षा; जानें क्या है ये?

CBSE 10th Science Standard and Advance Level: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से इस बार की बोर्ड परीक्षा को लेकर पहले ही बहुत ऐलान कर दिया जा चुका है. परीक्षा के दौरान होने वाले बदलाव व नियम के बारे में भी सीबीएसई पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है. शिक्षा बोर्ड लगातार छात्रों की रुचि और योग्यता के तहत शिक्षा प्रदान करने की नई दिशा पर काम कर रही है. एक और घोषणा की गई है जो नए सत्र (2026-27) से लागू की जाएगी. 9वीं से 10वीं कक्षा में आने वाले उम्मीदवारों के लिए नई पहल का असर देखने को मिलेगा. दरअसल, सीबीएसई की ओर से गणित के अलावा विज्ञान में भी बोर्ड परीक्षा को बेसिक और एडवांस्ड स्टैंडर्ड पर लाया जाएगा.

सिर्फ गणित नहीं, विज्ञान की भी बेसिक और एडवांस्ड स्टैंडर्ड परीक्षाएं

अभी तक 10वीं छात्रों द्वारा गणित सब्जेक्ट में बेसिक और स्टैंडर्ड की परीक्षाएं दी जाती है. हालांकि, नए नियम के लागू हो जाने के बाद से साइंस सब्जेक्ट में भी बेसिक और एडवांस्ड स्टैंडर्ड परीक्षाएं होंगी. इस तरह की परीक्षा 12वीं में दोनों विषयों के लिए नहीं होती है.

क्या है उद्देश्य?

2028 से 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट की बेसिक और एडवांस्ड स्टैंडर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी. इसका मुख्य उद्देश्य 10वीं छात्रों के लिए अपनी रुचि क्षमता के आधार पर सही सब्जेक्ट के चयन में मदद करा सकता है. गणित और विज्ञान का बेसिक लेवल उन छात्रों के लिए रहेगा जो उच्च कक्षाओं में इन दोनों सब्जेक्ट को मुख्य विषय के रूप में नहीं पढ़ना चाहते हैं.

क्या सभी के लिए बेसिक और एडवांस्ड स्टैंडर्ड जरूरी?

सीबीएसई के अनुसार गणित और विज्ञान की बेसिक लेवल परीक्षा में सभी छात्रों को शामिल होना होगा. हालांकि, एडवांस्ड स्टैंडर्ड परीक्षाओं में केवल वो छात्र शामिल हो सकते हैं जो अपना करियर मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर वैज्ञानिक क्षेत्र में बनाना चाहते हैं और आगे की पढ़ाई उसके संबंधित रखा चाहते हैं. इन विषय का एडवांस्ड स्टैंडर्ड लेवल ज्यादा डिटेल्ड और जटिल होगा.

मैथ्स और साइंस में बेसिक और एडवांस्ड क्या है?

मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट का बेसिक स्तर सिर्फ उन छात्रों के लिए जिनके लिए ये दोनों सब्जेक्ट खास भूमिका नहीं निभाते हैं. सरल भाषा में समझाएं तो जिन्हें ऐसे क्षेत्र में नहीं जाना है जहां के लिए मुख्य सब्जेक्ट मैथ्स या साइंस होता है. वहीं, एडवांस्ड स्तर एक हाई लेवल पढ़ाई की तरह है जिसमें साइंस और मैथ्स दोनों के बारे में ज्यादा गहराई के साथ पढ़ाया जाएगा. इसे पढ़ने वाले छात्र अपना करियर इंजीनियरिंग या अन्य वैज्ञानिक स्ट्रीम में बनाने का सोच सकते हैं.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

