Advertisement
trendingNow13181227
Hindi Newsशिक्षाबिना आंखों की रोशनी के किया कमाल, CBSE में 95% अंक से टॉपर बनी जैनब

बिना आंखों की रोशनी के किया कमाल, CBSE में 95% अंक से टॉपर बनी जैनब

CBSE 10th Student Zainab Bilal Scores 95 Percent: श्रीनगर की एक दृष्टिबाधित छात्रा जैनब बिलाल ने कमाल कर दिया है. ना दिखाई देने पर, बिना किसी की सहायता के सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में 95 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. आइए इतिहास रच देने वाली जैनब बिलाल के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 16, 2026, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Zainab Bilal Scores 95% in CBSE 10th Without a Scribe
Zainab Bilal Scores 95% in CBSE 10th Without a Scribe

CBSE 10th Student Zainab Bilal Scores 95 Percent: 'अगर मैं कर सकती हूं, तो कोई भी कर सकता है.' इस लाइन में उतना ही ज्यादा वजन है जितना जैनब के सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंक को जानकर लगेगा. एक ऐसी लड़की जिसे दिखाई नहीं देता और बिना किसी का सहयोग लिए सीबीएसई में 95 प्रतिशत रैंक हासिल की है. जी हां, श्रीनगर की रहने वाली जैनब ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 475 अंकों के साथ सफलता हासिल की है. श्रीनगर की दृष्टिबाधित छात्रा की सफलता की कहानी प्रेरणादायक उदाहरण है. बचपन से ही पढ़ाई के मामले में जैनब अच्छी रही हैं. बिना आंखों की रोशनी के जैनब ने अच्छे अंकों से परीक्षा में सफलता पाई है.

बिना स्क्राइब और लैपटॉप की मदद के दी परीक्षा

जैनब ने उन पहली दृष्टिबाधित छात्राओं में से एक हैं जिन्होंने सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा बिना लेखक (स्क्राइब) की मदद और लैपटॉप का इस्तेमाल किए दी. श्रीनगर के दिल्ली पब्लिक स्कूल के लर्निंग रिसोर्स सेंटर में 16 साल की जैनब ने पढ़ाई की है. 95 प्रतिशत अंक के साथ सफलता हासिल करने पर उन्होंने अपने स्कूल और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया है.

जैनब आईटी सेक्टर में बनाना चाहती हैं करियर

जैनब बिलाल  ने अपनी सफलता के बारे में बताने के साथ-साथ कहा कि वो आईटी सेक्टर में जाना चाहती है. आगे चलकर कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन करेंगी. सीबीएसई में 500 में से 475 अंक हासिल किए हैं. कंप्यूटर साइंस में 100 अंक हासिल किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ 12 साल की उम्र में लिया इंटरव्यू

जैनब सह-पाठ्यक्रम एक्टिविटी में भी उत्कृष्ट रही हैं. जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब उन्होंने उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू लिया था. सिर्फ इनका ही नहीं, इस उम्र में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान का भी इंटरव्यू ले रखा है. जैनब द्वारा लिए गए इस इंटरव्यू को स्कूल के छात्रों द्वारा चलाए जा रहे रेडियो डीपीएस पर प्रसारित किया गया था.

जैनब का दिव्यांग बच्चों को लेकर संदेश

जैनब ने स्कूल प्रबंधक विजय धर और अपने शिक्षकों को लेकर आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि स्कूल और शिक्षकों ने उन्हें उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद की है. साथ ही अपने माता-पिता को धन्यवाद करते हुए कहा कि 'मेरे पास शब्द नहीं हैं, मेरे माता-पिता मेरे जीवन के सबसे बड़े सहारा रहे हैं.' शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को लेकर जैनब ने कहा कि उनके माता-पिता को अपने बच्चों से हार नहीं माननी चाहिए. जैनब का कहना है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखेंगी और अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगी.

Report By:- ​फारूक वानी, श्रीनगर

ये भी पढ़ें- CBSE 10th Toppers List 2026: देश की बिटिया आगे! 100% अंक से सीबीएसई 10वीं में टॉप, सिर्फ 1 नंबर से पीछे रहा फरीदाबाद का ये छोरा

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

CBSE 10th Result

Trending news

'बंगाल को बना दिया कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा', TMC-कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी
West Bengal Election 2026
'बंगाल को बना दिया कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा', TMC-कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी
Akasa और SpiceJet के विमानों में टक्कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा
Delhi airport
Akasa और SpiceJet के विमानों में टक्कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा
नारी शक्ति के हक से क्रेडिट तक... महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी की 9 बड़ी बातें
PM Modi
नारी शक्ति के हक से क्रेडिट तक... महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी की 9 बड़ी बातें
घाटी में पुलिस की बड़ी कामयाबी, PAK कनेक्शन वाला नार्को आतंकी गुलजार अहमद गिरफ्तार
Jammu-kashmir
घाटी में पुलिस की बड़ी कामयाबी, PAK कनेक्शन वाला नार्को आतंकी गुलजार अहमद गिरफ्तार
'मोदी भी उसका हकदार नहीं होगा...', वीमेन रिजर्वेशन बिल पर पीएम ने विपक्ष को सुनाया
women reservation
'मोदी भी उसका हकदार नहीं होगा...', वीमेन रिजर्वेशन बिल पर पीएम ने विपक्ष को सुनाया
राज्यसभा उपसभापति चुनाव में विपक्ष करेगा बहिष्कार, जयराम रमेश बोले-नहीं लेंगे हिस्सा
Rajya sabha
राज्यसभा उपसभापति चुनाव में विपक्ष करेगा बहिष्कार, जयराम रमेश बोले-नहीं लेंगे हिस्सा
आप मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए सारे टिकट..अखिलेश यादव की किस बात पर खफा हुए अमित शाह
amit shah
आप मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए सारे टिकट..अखिलेश यादव की किस बात पर खफा हुए अमित शाह
वोट न डालने पर गिरफ्तारी का आदेश दे! वोटिंग अनिवार्य किए जाने की मांग SC ने ठुकराई
Supreme Court
वोट न डालने पर गिरफ्तारी का आदेश दे! वोटिंग अनिवार्य किए जाने की मांग SC ने ठुकराई
महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील, कहा- सियासी दलदल...
muslim women
महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील, कहा- सियासी दलदल...
हायरिंग बंद, ऑफिस आने से रोक...नासिक कंपनी कांड पर सख्ती,जमकर बरसे नितेश राणे
Nitesh Rane
हायरिंग बंद, ऑफिस आने से रोक...नासिक कंपनी कांड पर सख्ती,जमकर बरसे नितेश राणे