अब गणित के पेपर की टेंशन छोड़िए, 26 से कम नंबर आए तो भी एक नहीं दो विकल्प बचे हैं

सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा में जिन स्टूडेंट्स का गणित का पेपर अच्छा नहीं गया उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट्स को अब बाकी बचे पेपरों की तैयारी में जुट जाना चाहिए. आपका एक-एक मिनट कीमती है. देखा जा रहा है कि अब भी कुछ बच्चे सोशल मीडिया पर गणित का दर्द लिख रहे हैं. अंग्रेजी पेपर की तैयारी करते समय यूट्यूब क्लासेज में टीचर्स तक चैट पहुंच रही है. एक सीनियर भैया (पढ़ाने वाले टीचर) ने लाइव आकर कहा भी कि मैं मानता हूं कि गणित टफ आया लेकिन हमें बचे पेपर को अच्छा करना है. जो पेपर गया उसे सुधार नहीं सकते लेकिन जो आगे आना वाला है उसमें तो बेहतर कर सकते हैं ना. कुछ स्टूडेंट्स अब गणित में पासिंग मार्क्स पर सोच रहे हैं. कुछ बच्चों के यह भी सवाल हैं कि अगर 80 में से 27 नहीं आए तो क्या होगा? एक या दो नंबर कम आए तो क्या पास हो सकते हैं?

पासिंग मार्क्स से 1 नंबर कम आए तो? स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप अभी चल रही इस अनिवार्य परीक्षा को पूरा दीजिए. सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देता है. जी हां, सीबीएसई की वेबसाइट पर मौजूद FAQ नंबर 6 में साफ बताया है कि बोर्ड की परीक्षा स्टूडेंट्स के एकेडमिक साल में अर्जित किए गए ज्ञान का टेस्ट होती है. अगर किसी स्टूडेंट ने 33 प्रतिशत मार्क्स हासिल किए हैं तो उसे पास घोषित कर दिया जाता है. अगर कोई स्टूडेंट 33% मार्क्स नहीं ला पाता है और 01 या उससे ज्यादा नंबर से चूक जाता है तो ग्रेस मार्क्स देने का फैसला लिया जा सकता है.

चिंता नंबर 2: केवल गणित में फेल हो गए तो?

स्टूडेंट्स बिल्कुल लोड नहीं लेना है. सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के लिए इस बार शानदार व्यवस्था दी है. आप यह परीक्षा अनिवार्य रूप से पूरी दीजिए. बाद में अगर 1-2 पेपर में फेल हो जाते हैं या नंबर बहुत कम आते हैं तो आप मई-जून में होने वाली दूसरी परीक्षा में कंपार्टमेंट कैटेगरी में फिर से बैठ सकते हैं. इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपके स्कूल टीचर भी बता देंगे.

चिंता नंबर 3: फेल हो गए तो?

देखिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए. आपका अभी एक ही पेपर हुआ है. कैसा भी गया हो. आगे के सभी पेपर अच्छे से दीजिए, याद रखिए वे सब भी 80-80 नंबर के हैं. बाद में गणित के लिए मई में नंबर सुधार लीजिएगा. रही बात मन में फेल होने के डर की. बिल्कुल मत घबराइए. अगर कोई भी स्टूडेंट्स किसी कारण से 1 या 2 विषयों में फेल हो जाता है तो भी उसके पास परीक्षा पास करने का एक मौका आगे होगा.

10वीं के स्टूडेंट्स बस एक बात का ध्यान रखें

अगर कोई स्टूडेंट्स तीन या उससे ज्यादा विषयों की परीक्षा में नहीं बैठता है या फेल हो जाता है तभी उसे दूसरे एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा और उसे 2027 की परीक्षा का इंतजार करना होगा. शुभ-शुभ सोचते हैं, आगे का एग्जाम बेहतर करते हैं. आप सभी को शुभकामनाएं. किसी ने क्या खूब कहा है-

गिरते हैं शहसवार (घुड़सवार) ही मैदान-ए-जंग में

वो तिफ्ल (छोटा बच्चा) क्या गिरे जो घुटनों के बल चले.

