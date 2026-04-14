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Hindi Newsशिक्षापेट में गुड़गुड़ाहट, बार-बार पेज रिफ्रेश... बच्चों, सीबीएसई बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट तो आपको पता है न!

पेट में गुड़गुड़ाहट, बार-बार पेज रिफ्रेश... बच्चों, सीबीएसई बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट तो आपको पता है न!

सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा का परिणाम कभी भी आ सकता है. बच्चे और अभिभावक अभी से टेंशन में हैं. क्या होगा, कैसे होगा? भला क्यों? स्टूडेंट को तो उसका रिजल्ट परीक्षा देते ही पता हो जाता है न. अब आप देखिए कि परीक्षक ने नंबर कितने दिए हैं. वैसे भी, यह आपकी मंजिल थोड़ी है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:51 AM IST
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पेट में गुड़गुड़ाहट, बार-बार पेज रिफ्रेश... बच्चों, सीबीएसई बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट तो आपको पता है न!

यार, बस ये रिजल्ट आ जाए फिर ऐश ही ऐश है... जब से पता चला है कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, स्टूडेंट्स के फ्रेंड सर्कल में यही मैसेज आ रहे हैं. दरअसल, पहली बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले 10वीं के छात्रों के लिए रिजल्ट से पहले का समय किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह होता है. अभिभावक भी प्रेशर बनाकर रखते हैं कि शर्मा जी की बेटी के 95 पर्सेंट आए थे. गुप्ता जी का बेटा स्कूल टॉप किया था. ऐसे में बच्चों के दिमाग में उधेड़बुन चलती रहती है. मेरे कितने नंबर आएंगे? क्या घरवाले खुश होंगे? वे अंदाजा लगाते रहते हैं कि मम्मी-पापा कितने नंबर की उम्मीद कर रहे हैं. हालांकि, बच्चों के साथ-साथ अभिभावकों को भी यह समझना चाहिए कि ईमानदारी के साथ पढ़ना जरूरी है, नंबर आपके हाथ में नहीं है. बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, वे सालभर पढ़े हों, ये चीजें भविष्य में खासतौर पर से प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके काम आने वाली हैं. रिजल्ट तो लोग एक हफ्ता याद रखेंगे. बस.  

हां, यकीन ना हो तो अपने पिताजी से पूछिए या 11वीं के छात्र से पूछिए कि 10वीं का रिजल्ट अब उनसे कौन पूछता है. आपका रिजल्ट आज आए या कल, ज्यादा से ज्यादा लोग एक हफ्ते चर्चा करेंगे. उसके बाद 11वीं, 12वीं , ग्रैजुएशन, पीजी, जॉब पाने की रेस मुंह बाए खड़ी है भाई. फिर इतनी टेंशन या प्रेशर किस बात का ले रहे हो?

तेंदुलकर का 10वीं का रिजल्ट पता है?

कोई ज्यादा प्रेशर बनाए, तो उससे पूछिए कि जिसे दुनिया क्रिकेट का भगवान (सचिन तेंदुलकर) कहती है, कभी उसका 10वीं का रिजल्ट जानने की कोशिश की. वह पढ़ाई में अच्छे नहीं थे क्योंकि वह हमेशा क्रिकेट में व्यस्त रहते थे. क्रिकेट की बदौलत वह दुनियाभर में छाए. 

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आपका हुनर ही असली स्कोरकार्ड है

जरा सोचिए. आपका सहपाठी अगर पेंटिंग में माहिर है, तो उसके घर में मेरिट लिस्ट की बात करना क्या सही है. वह अपने पुराने स्कैचबुक को देखकर यह जरूर सोच रहा होगा कि उसकी काबिलियत उन कागजों पर है, न कि ऑनलाइन आने वाली मार्कशीट पर. ध्यान रहे, आपकी कला और हुनर किसी भी स्कोरकार्ड से कहीं ज्यादा स्थायी होते हैं. 

लोग क्या कहेंगे... 

इस सामाजिक दबाव से फौरन बाहर निकल जाइए. स्टूडेंट्स और माता-पिता को किसी आम परीक्षा के रिजल्ट की तरह इसका स्वागत करना चाहिए. बच्चे ने सालभर मेहनत की है, मायने वो रखता है. एक कागज पर छपे नंबर बच्चे की बुद्धिमत्ता का व्यापक परीक्षण नहीं कर सकते. 

किसी पेपर में थोड़े नंबर कम आए, तो भी पॉजिटिव रहिए. वैसे भी, इस बार बोर्ड ने तीन पेपर में फिर से परीक्षा देने का विकल्प रखा है. कुछ छात्रों को गणित की टेंशन होगी, जिसका पेपर काफी टफ आया था. किसी का साइंस अच्छा नहीं गया होगा, किसी का एआई. देखिए, 10वीं का रिजल्ट एक दरवाजा है, कोई मंजिल नहीं. आप भी इस रिजल्ट को कुछ समय बाद भूलने वाले हैं. यह सिर्फ एक पड़ाव है, पूरी जिंदगी की कहानी अभी बाकी है. 

रिजल्ट देखने से पहले गांठ बांध लें

- मन में उमड़ती भावनाओं को हावी नहीं होने देना है. यह बस एक परीक्षा का परिणाम है. इससे ज्यादा कुछ नहीं. 
- दूसरे का रिजल्ट कैसा आया, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है. आप अपने रिजल्ट का विश्लेषण कीजिए. आपको तो पता है कि कौन-सा पेपर कैसा गया है. आगे की तैयारी कीजिए. फिर से कोई पेपर देना है, तो ठीक वरना 11वीं की कक्षा आपका इंतजार कर रही है. उसकी तैयारी कीजिए. 
- ज्यादा सोचेंगे, तो पेट में गुड़गुड़ाहट होगी. बार-बार वेबसाइट रिफ्रेश करने से बेचैनी महसूस होगी. छोड़ दीजिए. आने दीजिए रिजल्ट. खुलकर स्वागत कीजिए. याद रखिए जब आप जॉब, बिजनस या दूसरे क्षेत्र में काम करने लगेंगे, तो इस दिन का आपका आत्मविश्वास आपको ताकत देगा. इसे कमजोर नहीं होने देना है. खुद पर भरोसा रखिए. 

वैसे भी, ये दुनिया है, लोग टॉपर को भी भुला देते हैं. केबीसी का करोड़पति हो या आईएएस परीक्षा के हर साल आने वाले नंबर वन टॉपर. बताइए आपको कितने नाम याद हैं? आपका तो 10वीं बोर्ड है यानी मंजिल की पहली सीढ़ी का परिणाम आ रहा है. बहुत शुभकामनाएं. 

(यह लेखक के निजी विचार हैं.)

About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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