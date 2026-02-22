दूध का जला छाछ...अंग्रेजी के पेपर में भी तड़के हुआ LIVE पर कम हो गए Gen Z स्टूडेंट्स, क्या सिलेबस से आया?

Advertisement
10वीं की परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स का गणित के बाद अंग्रेजी का पेपर भी हो चुका है. अब वे तीसरे पेपर की तैयारी में जुटे हैं. गणित बहुत टफ था. अंग्रेजी के दिन भी बच्चे यह सोचकर डरे थे कि मैथ्स जितना टफ आया तो क्या होगा? शायद यही वजह थी कि तड़के तमाम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के लिए लाइव बच्चे कम आए थे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 22, 2026, 01:51 PM IST
हां, इस बार गणित का पेपर देकर आए स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई की परीक्षा किसी जंग से कम नहीं लग रही है. 10वीं की परीक्षा के पहले ही पेपर ने स्टूडेंट्स का दिल तोड़ दिया था. बहुत तैयारी की थी लेकिन पेपर का लेवल काफी ज्यादा था. स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके टीचर भी कहने लगे कि ये आईआईटी का एग्जाम थोड़ी है. ऐसे में दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पिया गया. बच्चों ने अंग्रेजी के पेपर की नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी. गैप कम था. ऑनलाइन टीचरों ने भी रणनीति बदली और यह मानते हुए तैयारी शुरू कराई कि पेपर टफ आएगा और हो सकता है कि गणित की तरह आए. 21 फरवरी को दोपहर 1.30 बजे जब बच्चे एग्जाम देकर बाहर निकले तब अभिभावकों को उनके चेहरे पढ़कर पता चला कि दूसरा अंग्रेजी का पेपर कैसा गया?

यह गणित का ही प्रेशर था कि बच्चे सुबह सेंटर आने के लिए गाड़ी में बैठने के बाद चैटजीपीटी से पूछकर मेटाफर समझते रहे. एग्जाम देकर लौटे तो गाना सुनने को मिला- मैं तो देख-देख शीशा शर्मंदी फिरूं सू... थोड़ी देर में सोशल मीडिया खासतौर से यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचरों के लाइव सेशन से पता चला कि इस बार उन्होंने जो पढ़ाया था 4-5 प्रश्न वही आए हैं. बाकी बच्चों की तैयारी पहले से अच्छी रही होगी तो ऐसा कुछ खास आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगा. 

तड़के यूट्यूब पर दिखा प्रेशर

हां, आपको समझना चाहिए कि जो जोश या डर कह लीजिए पहले पेपर के दिन तड़के देखा गया था वो अंग्रेजी के पेपर में नहीं दिखा. गणित के पेपर वाले दिन तो 7 लाख बच्चे लाइव आ गए तो यूट्यूब हैंग करने लगा था लेकिन अंग्रेजी वाले दिन तड़के 4 बजे यूट्यूब पर दो सर जी की ऑनलाइन क्लास में ढाई-ढाई लाख के करीब ही बच्चे जुड़े थे. 

एग्जाम सेंटर पर सब्जेक्ट टीचर क्यों खड़ी रहीं?

हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने स्कूल के बच्चों के गए एग्जाम सेंटर्स पर टीचर्स की भूमिका कितनी अहम है. जहां पर सेंटर गया है वहां पेपर वाले दिन उस सब्जेक्ट की टीचर मौजूद दिखती हैं. वे गेट पर अंदर जाते बच्चों का नाम लेकर हौसला बढ़ाती दिखीं. शुभकामनाओं के साथ कुछ बच्चों के मन में अगर कॉन्सेप्ट को लेकर कन्फ्यूजन हो तो उसे भी दूर किया गया. नीचे तस्वीर देखिए. नोएडा में एक टीचर बच्चों को समझा रही थीं. fallback

पढ़ा था तो अंग्रेजी का पेपर टफ नहीं...

हां, 24 घंटे की बातचीत में कई टीचरों और स्टूडेंट्स ने बताया है कि सीबीएसई का अंग्रेजी का पेपर गणित की तरह टफ नहीं था. यह आसान था और अगर स्टूडेंट्स ने थोड़ा गंभीर होकर पढ़ा होगा तो वे आसानी से कर सकते थे. ज्यादातर सवाल सिलेबस और सैंपल पेपर के पैटर्न से ही पूछे गए थे. वहीं, गणित के पेपर को लेकर कई एजुकेटर्स और अभिभावकों का यही सवाल है कि जब इतना टफ पेपर देना था तो सीबीएसई को सैंपल पेपर भी उसी लेवल का रखना चाहिए था जिससे बच्चों को पेपर के लेवल का थोड़ा अंदाजा तो लगता. 

पढ़ें: सीबीएसई अब मार्किंग... 10वीं बोर्ड में मैथ्स के पेपर का मुद्दा गरमाया, 'रितिक भैया' लगाएंगे जनहित याचिका

अब रितिक, प्रशांत जैसे टीचरों ने मैथ्स का पेपर देने वाले स्टूडेंट्स के सपोर्ट में मोर्चा खोल दिया है. जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी है. लाखों स्टूडेंट्स भी सपोर्ट में लिख रहे हैं. अब वे चाहते हैं कि गणित के पेपर की मार्किंग थोड़ी आसान रहे. 

स्टूडेंट्स और अंग्रेजी के टीचर ने क्या कहा?

दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज से अंग्रेजी का पेपर देकर निकले एक छात्र ने बताया कि पेपर का कुछ पार्ट काफी सीधा और सरल था. पैसेज पढ़कर स्टूडेंट्स आसानी से जवाब लिख सकते थे. लखनऊ के एक स्कूल की अंग्रेजी की टीचर ने कहा कि सीबीएसई की 10वीं बोर्ड का पेपर ईजी टू मॉडरेट और पैटर्न के अनुसार था. ग्रामर और राइटिंग सेक्शंस पढ़ाए गए थे. लिटरेचर सेक्शन मॉडरेट था. कुछ प्रश्न जरूर ऐसे थे जिसमें गहरी समझ की जरूरत थी. कुल मिलाकर देखें तो पेपर काफी बैलेंस्ड और अच्छा था. 

पढ़ें: गणित के पेपर में कहां चूक गए स्टूडेंट्स?

इस बार मार्किंग जल्दी हो सकती है. स्टूडेंट के जवाब की स्पष्टता, प्रासंगिकता और पूछे गए फॉर्मेट में लिखने पर परीक्षक अच्छे नंबर देंगे. सीबीएसई ने रिजल्ट की तारीख नहीं दी है लेकिन आमतौर पर 10वीं का रिजल्ट मई में आता है. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

