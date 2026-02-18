गणित के पेपर में कहां चूक गए स्टूडेंट्स? तड़के 3 बजे उठकर यूट्यूब पर LIVE हो गए थे 7 लाख बच्चे

Advertisement
क्या आप जानते हैं कि 10-12 हजार रुपये महीने देने वाले माता-पिता के बच्चे असल में हाई स्कूल या 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं? जवाब है- ऑनलाइन कोचिंग से. ऐसे टीचर्स से लाखों बच्चों पढ़ते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर लेते हैं लेकिन इस बार गणित के पेपर में क्या हुआ?  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:50 AM IST
सीबीएसई की 10वीं परीक्षा का पहला पेपर गणित का था. बच्चे काफी प्रेशर में थे. यह उनके जीवन का पहला बोर्ड एग्जाम था. 17 फरवरी की सुबह 9.30 बजे स्कूल पहुंचना था लेकिन लाखों बच्चे तड़के ही उठ गए थे. तड़के मतलब 4 या 5 बजे नहीं उससे भी पहले 3 बजे. जी हां, कुछ ही देर में सभी यूट्यूब पर लाइव कनेक्ट हो गए. एक चैनल पर 7 लाख, दूसरे चैनल पर भी उतने... माता-पिता को शायद पता होगा कि ये बच्चे गणित की परीक्षा के लिए महामैराथन में शामिल थे. पिछले 4-5 साल में इसका ट्रेंड बढ़ा है. बच्चे सालभर ऐसे प्लेटफॉर्म पर मामूली फीस देकर अच्छी पढ़ाई करते हैं और परीक्षा से 3-4 दिन पहले से 10 से 11 घंटे की रीवीजन क्लास करते हैं फिर परीक्षा वाले दिन तड़के X भैया, Y भैया... बच्चों को परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल कराते हैं.

हाल में यूट्यूब पर कुछ दावे ऐसे किए गए कि इसमें से ही प्रश्न आएंगे. कुछ आए भी लेकिन इस साल बच्चों को समझने में गड़बड़ हो गई. वैसे, यहां मैं उन टीचरों की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा, उनका प्रयास ही है कि सुदूर गांव के भी बच्चे हजार-2000 की मामूली फीस देकर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर यूट्यूब पर फ्री में पढ़कर अच्छे नंबर ला रहे हैं. पिछले साल तो ऐसा हुआ कि एक भैया को 'लीकर' कहा जाने लगा. ऐसी रील्स बन गईं कि बस भैया ही पेपर सेट करते हों जैसे. इससे बच्चों में एक अलग तरह की फीलिंग घर कर गई. शायद उन्हें लगा हो कि आखिर में फला भैया तो टॉप-20 करा ही देंगे. उससे पास हो ही जाएंगे. लेकिन इस बार सीबीएसई ने ऐसे 'लीकर्स' को हवा भी नहीं लगने दी. अब कुछ बच्चों के रीएक्शन पढ़िए. fallback

स्टैंडर्ड गणित में फंस गए बच्चे?

जी हां, गणित का पेपर देकर निकले बच्चों के चेहरे पर उतनी खुशी नहीं थी. बेसिक पेपर तो सरल आया था लेकिन स्टैंडर्ड गणित के प्रश्नपत्र में तमाम भैया का पढ़ाया बहुत कम आया. हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से 11-11 घंटे खड़े होकर क्लास ली थी. उस समय यूट्यूब पर जाकर बच्चों के कॉमेंट देखिए- भैया अब आपके ही सहारे है गणित... भैया सालभर नहीं पढ़ा हूं... भैया परीक्षा में आने वाले सवाल बता दो... वगैरह वगैरह. पहले यह समझ लीजिए कि इस तरह मामूली फीस में या 'फ्री में' लाखों बच्चों को पढ़ाना हलवा नहीं है. शारीरिक श्रम के साथ दिमाग भी खपाना पढ़ता है, वो अलग बात है कि 4-5 घंटे में 5 लाख तक यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं. 

प्लीज 'लीकर' की तरह मत पढ़िए

माता-पिता ही नहीं, बच्चों को भी इस प्लेटफॉर्म को 'लीकर' की तरह नहीं देखना चाहिए. इस बार भी जिन बच्चों ने सालभर पढ़ाई की थी उनके पेपर औसत से अच्छे ही रहे लेकिन उन बच्चों को मायूसी हाथ लगी जो सिर्फ भैया के भरोसे बैठे थे. 

क्या गणित का पेपर कठिन था?

हां, ज्यादातर छात्रों ने सोशल मीडिया पर ऐसा ही कहा है. वैसे स्टैंडर्ड-मैथ थोड़ी टफ होती है लेकिन कुछ ही बच्चों के लिए. इस बार ट्रिकी, एप्लीकेशन-बेस्ड और लंबे सवाल आने से स्टूडेंट्स परेशान दिखे. स्टूडेंट्स का कहना है कि पहले आधा पेपर आसान आता था. लास्ट ईयर्स के सवाल रीपीट हो जाते थे, इस बार ट्रेंड बदल गया. 17 फरवरी के पेपर में 60-65 पर्सेंट क्वेश्चन बच्चों को टफ लगा. एक्सपर्ट का कहना है कि कॉन्सेप्ट की समझ, रेगुलर प्रैक्टिस और एग्जाम के दौरान समय को अच्छे से मैनेज करना जरूरी होता है. 

 

यूट्यूब टीचर की मेहनत को सैल्यूट

अगर आप खुद 10वीं में हैं, या घर में कोई बच्चा है तो जानते होंगे कि यूट्यूब पर कई कोचिंग और प्राइवेट ट्यूटर हैं जो बच्चों के साथ लगकर पढ़ाते हैं. वे सुबह से शाम तक लगे रहते हैं. वे आपसे कुछ पैसा भी नहीं लेते. कमाई के नाम पर यूट्यूब से जो होती है वही है. लेकिन इससे उनकी इमेज बढ़ती है, स्टूडेंट की फॉलोइंग बढ़ती है. बच्चे भी उनके पढ़ाने की स्टाइल से बहुत कूल होकर पढ़ते हैं. 

बच्चों का प्रेशर रिलीज

खास बात यह है कि आजकल जिस तरह से Gen-z प्रेशर में आ जाती है, उसे ये भैया काफी कम कर देते हैं. पिछले 48 घंटों में मैंने ऐसे कई ट्यूटर के वीडियोज देखे जिन्होंने बच्चों को समझाया- कुछ सवाल आपकी प्रतिभा को जज नहीं कर सकते, बबुआ आपको घबराना नहीं है... परीक्षा के बाद बोले- भाई तुम लोगों ने बहुत मेहनत की. अब गणित जैसा भी गया हो, आगे की तैयारी करो. उतने ही नंबर के आगे अंग्रेजी और दूसरे पेपर हैं.

अब आप देखिए जो काम पैरेंट्स करते हैं वही काम टीचर अपनी तरफ से कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्हें वे सीधे तौर पर जानते भी नहीं. ये बड़ी बात है. किसी भी ऐसे टीचर के पढ़ने की स्टाइल और मेहनत को देखेंगे तो आपके बच्चे को पढ़ाने वाले को सैल्यूट करने का जी करेगा. 

बस डर एक बात का है

हां, बस डर एक ही बात का है कि बच्चे उन्हें 'लीकर' ना समझें और ना ही ऐसी रील्स बनें जिससे बच्चों में यह गलतफहमी पैदा हो कि सालभर नहीं पढ़ा तो क्या, एक दिन पहले X भैया सवाल बता देंगे. बाकी यूट्यूब पर इतनी अच्छी पढ़ाई का फायदा लिया जाना चाहिए. ये भैया न सिर्फ बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करते हैं बल्कि मानसिक रूप से प्रेशर को भी रिलीज करते हैं. एक भैया का वीडियो देखा तो बीच में वह गाना गाकर बच्चों को टेंशन फ्री कर रहे थे. चलिए अब अगली परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं. रिवीजन में कम वक्त बचा है. 

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र

