Advertisement
trendingNow13179584
Hindi Newsशिक्षाCBSE Class 10th Result 2026 (Anytime Soon): एक फोन कॉल से पता चलेगा सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, बिना इंटरनेट के ऐसे स्टूडेंट्स देख पाएंगे परिणाम

CBSE Class 10th Result 2026 (Anytime Soon): एक फोन कॉल से पता चलेगा सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, बिना इंटरनेट के ऐसे स्टूडेंट्स देख पाएंगे परिणाम

CBSE Class 10th Result 2026 (Anytime Soon): किसी भी समय सीबीएसई 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है. स्टूडेंट्स वेबसाइट के अलावा फोन कॉल से भी अंक जान सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे बिना इंटरनेट के सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट पता चल सकेगा.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE 10th Result via SMS and Phone Call
CBSE 10th Result via SMS and Phone Call

CBSE Class 10th Result 2026 (Anytime Soon): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा 15 अप्रैल को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. सूत्रों की मानें तो शाम होने से पहले-पहले सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर सकता है. 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का रिजल्ट को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है. इस साल 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी. सीबीएसई द्वारा अलग-अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट को जारी किया जाएगा. लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक करने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट डाउन हो सकती है या क्रैश होने की भी संभावना होती है. ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स चिंता न करें वो अपने अंकों की जानकारी ऑफलाइन तरीके से भी हासिल कर सकते हैं.

CBSE 10 Result without Internet: बिना इंटरनेट के चेक करें रिजल्ट

अगर किसी कारण सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए फोन का इंटरनेट न चले तो आप कॉल या एसएमएस के माध्यम से भी परिणाम जान सकेंगे. सीबीएसई की ओर से SMS और IVRS से 10वीं रिजल्ट चेक करने की सुविधा दी जाएगी. एक फोन कॉल से अलग-अलग राज्य के सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स अपना 10वीं रिजल्ट और अंक जान सकेंगे.

IVRS (कॉल) से कैसे पता करें सीबीएसई 10वीं रिजल्ट?

सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट को IVRS के जरिए चेक कर सकते हैं. दिल्ली के स्टूडेंट्स को '24300699' नंबर डायल करना होगा. जबकि, राजधानी दिल्ली के अलावा अन्य राज्य के स्टूडेंट्स के लिए IVRS नंबर 011-24300699 है. ये नंबर डायल करके सीबीएसई के स्टूडेंट्स रिजल्ट का पता कर सकेंगे. स्टूडेंट को नंबर डायल करना होगा और वॉइस निर्देशों को फॉलो करना होगा. रोल नंबर, स्कूल नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करने के बाद कॉल के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज अंक सुन पाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

SMS से कैसे पता कर पाएंगे सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट?

अगर इंटरनेट न चले तो स्टूडेंट्स सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 को देखने के लिए एसएमएस प्रक्रिया अपना सकते हैं. इसके लिए फोन का मैसेज ऐप ओपन करें. उसमें 'cbse10 अपना 'रोल नंबर' 'जन्मतिथि' 'स्कूल नंबर' 'सेंटर नंबर' टाइप करें. सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद 7738299899 नंबर पर मैसेज भेज दें. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो सीबीएसई 10वीं रिजल्ट से संबंधित अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर नजर बनाकर रखें.

ये भी पढ़ें- CBSE 10th Result 2026 LIVE: क्या आज जारी हो सकता है सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट? डिजिलॉकर और उमंग से ऐसे कर पाएंगे चेक

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

CBSE 10th Result

Trending news

पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम से कान में क्या कहा? तस्वीर वायरल हो गई
Karnataka News
पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम से कान में क्या कहा? तस्वीर वायरल हो गई
हम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?
West Bengal Election 2026
हम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
West Bengal Assembly Election 2026
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
Telangana
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
Supreme Court
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई?
Amarnath Yatra 2026 Registration
खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई?
नासिक: पहले रखवाया रोजा फिर नमाज... रिसॉर्ट टॉर्चर का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत
Nashik
नासिक: पहले रखवाया रोजा फिर नमाज... रिसॉर्ट टॉर्चर का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत
दीदी, अपने चट्टे-बट्टे के साथ... अमित शाह ने खुलेआम ललकारा, 20 साल वाली बात भी वायरल
West Bengal Assembly Election 2026
दीदी, अपने चट्टे-बट्टे के साथ... अमित शाह ने खुलेआम ललकारा, 20 साल वाली बात भी वायरल
महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
PM Modi
महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
ajit doval news
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए