CBSE Class 10th Result 2026 (Anytime Soon): एक फोन कॉल से पता चलेगा सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, बिना इंटरनेट के ऐसे स्टूडेंट्स देख पाएंगे परिणाम

CBSE Class 10th Result 2026 (Anytime Soon): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा 15 अप्रैल को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. सूत्रों की मानें तो शाम होने से पहले-पहले सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर सकता है. 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का रिजल्ट को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है. इस साल 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी. सीबीएसई द्वारा अलग-अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट को जारी किया जाएगा. लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक करने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट डाउन हो सकती है या क्रैश होने की भी संभावना होती है. ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स चिंता न करें वो अपने अंकों की जानकारी ऑफलाइन तरीके से भी हासिल कर सकते हैं.

CBSE 10 Result without Internet: बिना इंटरनेट के चेक करें रिजल्ट

अगर किसी कारण सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए फोन का इंटरनेट न चले तो आप कॉल या एसएमएस के माध्यम से भी परिणाम जान सकेंगे. सीबीएसई की ओर से SMS और IVRS से 10वीं रिजल्ट चेक करने की सुविधा दी जाएगी. एक फोन कॉल से अलग-अलग राज्य के सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स अपना 10वीं रिजल्ट और अंक जान सकेंगे.

IVRS (कॉल) से कैसे पता करें सीबीएसई 10वीं रिजल्ट?

सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट को IVRS के जरिए चेक कर सकते हैं. दिल्ली के स्टूडेंट्स को '24300699' नंबर डायल करना होगा. जबकि, राजधानी दिल्ली के अलावा अन्य राज्य के स्टूडेंट्स के लिए IVRS नंबर 011-24300699 है. ये नंबर डायल करके सीबीएसई के स्टूडेंट्स रिजल्ट का पता कर सकेंगे. स्टूडेंट को नंबर डायल करना होगा और वॉइस निर्देशों को फॉलो करना होगा. रोल नंबर, स्कूल नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करने के बाद कॉल के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज अंक सुन पाएंगे.

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SMS से कैसे पता कर पाएंगे सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट?

अगर इंटरनेट न चले तो स्टूडेंट्स सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 को देखने के लिए एसएमएस प्रक्रिया अपना सकते हैं. इसके लिए फोन का मैसेज ऐप ओपन करें. उसमें 'cbse10 अपना 'रोल नंबर' 'जन्मतिथि' 'स्कूल नंबर' 'सेंटर नंबर' टाइप करें. सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद 7738299899 नंबर पर मैसेज भेज दें. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो सीबीएसई 10वीं रिजल्ट से संबंधित अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर नजर बनाकर रखें.

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