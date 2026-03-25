10वीं बोर्ड रिजल्ट की तारीख पता चली! मैथ्स का पेपर चेक, रीटेस्ट की लिस्ट... सारी टेंशन दूर कर लें स्टूडेंट्स

सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा का रिजल्ट आना अभी बाकी है, लेकिन स्कूलों में दोबारा एग्जाम के विकल्प पर काम शुरू हो गया है. स्कूल के वॉट्सऐप ग्रुपों पर उन स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयारी हो रही है, जो किसी पेपर में इम्प्रूवमेंट के लिए फिर से परीक्षा में बैठना चाहते हैं. ऐसे में, बच्चों के साथ-साथ पैरेंट्स भी टेंशन में हैं. नाम देना है या नहीं? क्या फीस अभी देनी होगी? 10वीं का रिजल्ट कब तक आएगा? उसके बाद दोबारा परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए कितने दिन का टाइम मिलेगा?

हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 10वीं के गणित का पेपर चेक हो चुका है. अंग्रेजी के पेपर की मार्किंग आखिरी चरण में है. सोशल साइंस का पेपर 23-24 मार्च के आसपास शुरू हुआ है. अभी अंतिम परिणाम आने में समय लगेगा. सब कुछ तेजी से चलता रहा तो भी 20 अप्रैल के बाद ही रिजल्ट आने की संभावना है.

इम्प्रूवमेंट पेपर पर कैसे फैसला लें स्टूडेंट्स?

यही सवाल हमने सीबीएसई स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले सीनियर टीचर नागेंद्र झा से किया. उन्होंने बच्चों को मैसेज देते हुए कहा है कि अभी स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कॉलेज में प्रक्रिया शुरू होने की बात पर उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने साफ कहा है कि जब रिजल्ट आ जाए, तभी फीस जमा करनी है. 'लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स' अभी स्कूल से मांगे जरूर जा रहे हैं... और स्कूल चाहे तो सभी बच्चों के नाम भेज सकता है. बच्चों से पैसे जमा करने के लिए अभी नहीं बोला जा सकता और अभी फीस जमा भी नहीं हो पाएगी.

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बच्चों के ध्यान में रखने वाली बात

1. दिल्ली के टीचर कहते हैं कि बच्चों को यह ध्यान में रखना है कि जिस दिन रिजल्ट जारी हो, उसके अगले दिन से पांच दिन के अंदर फीस जमा कर दें.

2. एग्जाम उसी बच्चे का होगा, जिसकी फीस जमा होगी. अगर कोई स्कूल अभी प्रेशर डालता है तो यह गलत है. सीबीएसई ने नहीं कहा है कि आप अभी फीस जमा कराइए.

3. रिजल्ट जारी होने के बाद सीबीएसई ने फीस भरने के लिए भी तीन अलग-अलग ब्रैकेट दे रखा है.

एक- बिना फाइन. दूसरा- हल्का फाइन और तीसरा- ज्यादा फाइन.

पहली परीक्षा में तबीयत खराब हो गई थी?

अभी पैरेंट्स और बच्चों को टेंशन नहीं लेना है. रिजल्ट देखकर ही फैसला लें. हालांकि, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि पेपर अच्छा नहीं हुआ है और दोबारा देना तय है, तो वह स्कूल को जरूर जानकारी दे दें. कुछ बच्चे तबीयत खराब होने के कारण भी अच्छे से परीक्षा नहीं दे पाए, ऐसे स्टूडेंट्स स्कूल को अभी बता सकते हैं कि वह एक्स और वाई पेपर में फिर से अपीयर होंगे.