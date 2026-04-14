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CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं के टॉपर क्या तोड़ पाएंगे पिछला रिकॉर्ड? पिछले साल के पास प्रतिशत रुझान यहां

CBSE 10th Result Last Year Pass Percentage Trends: सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 को लेकर इंतजार जारी है. रिपोर्ट्स के दावे के अनुसार अप्रैल में ही 10वीं रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. हालांकि अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है. अब सवाल ये है कि क्या इस साल के स्टूडेंट्स पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? आइए इसके लिए पहले 2025 के ट्रेंड को समझना जरूरी है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 14, 2026, 04:13 PM IST
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CBSE 10th previous records pass percentage
CBSE 10th previous records pass percentage

CBSE 10th Result Last Year Pass Percentage Trends: 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट हर साल जारी किया जाता है लेकिन ये सिर्फ नतीजा ही नहीं होता बल्कि लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत, सपनों और उम्मीदों का भी एक आईना होता है. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देने के बाद हर साल की तरह इस बार भी स्टूडेंट्स और अभिभावकों तक बेसब्री से 10वीं के नतीजों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है. पिछले कुछ सालों में सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में बदलाव देखने को मिला है. क्या इस बार पास प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी? या पिछले साल की तरह लगातार 93% से ऊपर बना रहेगा? सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा से पहले ही एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस साल का 10वीं रिजल्ट पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ सकेगा? क्या इस साल टॉप स्टूडेंट्स पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़कर आगे बढ़ेंगे?

पिछले साल कब जारी हुआ था रिजल्ट?

पिछले साल सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी से 18 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था. 6 मई 2025 को सीबीएसई 10वीं रिजल्ट की घोषणा की गई थी. उस दौरान कई स्टूडेंट्स ने पूरे 100 प्रतिशत अंक लाकर टॉप रैंक हासिल की थी.

पिछले साल इन स्टूडेंट्स ने किया टॉप

  • सृष्टि शर्मा:- 500
  • यान दत्ता: 500 अंक
  • आरव मल्होत्रा:- 500 अंक
  • शंकरी किशोर जाधव: 500 अंक

99 प्रतिशत अंक से पास होने वाले स्टूडेंट्स कौन?

पिछले साल करीब 99 प्रतिशत अंक से पास होने वाले स्टूडेंट्स- श्लोका उपाध्याय (99.8%), प्रियंवदा त्यागी (99.6%) और रितिका सिंह (99.6%) का नाम शामिल है. कुल मिलाकर 100% अंक यानी 500 में से 500 अंक लाकर टॉप करने वाले स्टूडेंट्स कई रहे. क्या इस बार टॉपर की लिस्ट में ज्यादा नाम जुड़ सकते हैं? ये बड़ा सवाल बना हुआ है.

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पिछले 3 से 4 सालों में सीबीएसई 10वीं पास प्रतिशत का ट्रेंड?

पिछले 3 से 4 सालों के सीबीएसई 10वीं पास प्रतिशत ट्रेंड की बात करें तो लगातार कुछ सालों से 93 प्रतिशत से ऊंचाई में ही ये ट्रेंड बना हुआ है. साल 2024 में 93.60% स्टूडेंट्स ने 10वीं परीक्षा पास की. साल 2025 में 93.66% प्रतिशत पासिंग ट्रेंड रहा. सीबीएसई 10वीं का पास प्रतिशत लगातार बढ़ोतरी के साथ देख जा रहा है. मगर कोई बड़ा उछाल नहीं देखा गया.

क्या इस साल टूट पाएगा रिकॉर्ड?

पिछले कुछ सालों के पास प्रतिशत रिकॉर्ड को देखकर कहा जाए तो पिछले पास प्रतिशत में हल्का सुधार रहा जो 93.66% से ऊपर रहा. इस बार का पास प्रतिशत 94% तक पहुंच सकता है. हालांकि, टॉपर का रिकॉर्ड पहले से ही टूट चुका है. 500 में 500 अंक लाने वाले स्टूडेंट्स पिछले साल भी रहे हैं. इस साल 100% स्कोर करने वालों की स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ सकती है मगर रिकॉर्ड तोड़ना ज्यादा आसान नहीं है. कुल मिलाकर कहें तो इस साल का सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2026 में प्रदर्शन बेहतर हो सकता है, मगर नया बड़ा रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन इसे लेकर पुष्टी करना मुमकिन नहीं है. उम्मीद है कि पिछले सालों की तुलना में पासिंग प्रतिशत अधिक हो सकता है.

इस साल 25 लाख से अधिक स्टूडेंट्स सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे. इस बार की सीबीएसई 10वीं बोर्ड 2026 की परीक्षाओं का कठिनाई स्तर मिश्रित था. कुछ प्रश्नपत्र आसान थे, तो कुछ मध्यम रूप से कठिन तो कुछ प्रश्नपत्र थोड़े मुश्किल थे. ज्यादातर सवाल NCERT सिलेबस बेस्ड थे. ऐसे में संभावना है कि स्टूडेंट्स ने अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे.

कहां और कैसे चेक कर सकेंगे 10वीं परीक्षा का रिजल्ट?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा बहुत जल्द 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे और सीबीएसई द्वारा 10वीं के रिजल्ट की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. पूरी-पूरी उम्मीद है कि अप्रैल 2026 में सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को घोषित कर सकता है. सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइटों जैसे- cbse.gov.in, cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को चेक करने का लिंक जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स 10वीं के रिजल्ट को देखने के लिए सिर्फ वेबसाइट पर नहीं बल्कि डिजीलॉकर या उमंग ऐप्स पर भी भरोसा कर सकते हैं. इन ऐप के अलावा रिजल्ट को एसएमएस के जरिए भी चेक करने की सुविधा दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं रिजल्ट results.cbse.nic.in पर होगा जारी, क्यों जरूरी है बोर्ड का ग्रेडिंग सिस्टम?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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