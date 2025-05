CBSE 10th Result: सीबीएसई 10वीं में आपके कितने पर्सेंटेज आए, ये है कैलकुलेट करने का बेहद आसान तरीका

How to Calculate Percentage CBSE 10th Class: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आज यानी 13 मई को कक्षा 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इस साल 92.63% छात्र और 95.00 प्रतिशत छात्राएं पास हुई हैं. वेबसाइट पर मार्कशीट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, स्कूल कोड और डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारी चाहिए होगी.

CBSE 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2025: ऐसे कैलकुलेट करें पास प्रतिशत

पास प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए 10वीं के सभी 5 सब्जेक्ट में मिले नंबर जोड़ें. पास प्रतिशत प्राप्त करने के लिए कुल नंबरों को 500 से भाग करें और फिर 100 से गुणा करें. इस तरह आप पास प्रतिशत निकाल सकते हैं.

इन स्टेप्स से छात्र ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: results.cbse.nic.in या cbse.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर “CBSE Class 10 Result 2025” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें

स्टेप 4: डिटेल्स दर्ज करने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें.

मार्कशीट में छात्र चेक करें ये डिटेल्स

रोल नंबर (Roll Number)

पिता का नाम (Fathers Name)

माता का नाम (Mothers Name)

विषय का नाम (Subject Name)

सैद्धांतिक परीक्षा प्राप्तांक (Marks In Theory)

प्रैक्टिकल में प्राप्तांक (Marks In Practical)

कुल प्राप्तांक (Total Marks In Subject)

कुल अंक (Total Marks)

रिजल्ट का स्टेटस (Result Status)

डिवीजन (Division)

पीएम मोदी ने बच्चों को दी बधाई

Dear #ExamWarriors,

Heartiest congratulations to everyone who has cleared the CBSE Class XII and X examinations! This is the outcome of your determination, discipline and hard work. Today is also a day to acknowledge the role played by parents, teachers and all others who have…

— Narendra Modi (@narendramodi) May 13, 2025