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Hindi Newsशिक्षाCBSE Class 10th Second Board Exam: सीबीएसई 10वीं की दूसरा बोर्ड परीक्षा कल से शुरू, मैथ्स के पेपर में स्टूडेंट्स इन बातों का रखें ध्यान

CBSE Class 10th Second Board Exam: सीबीएसई 10वीं की दूसरा बोर्ड परीक्षा कल से शुरू, मैथ्स के पेपर में स्टूडेंट्स इन बातों का रखें ध्यान

CBSE Class 10th Second Board Exam Date and Guidelines: सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड पीरक्षा का आयोजन 15 मई 2026 से किया जा रहा है. पहला पेपर गणित का है. स्टूडेंट्स को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 14, 2026, 05:53 PM IST
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CBSE 10th second board exam 2026
CBSE 10th second board exam 2026

CBSE Class 10th Second Board Exam Date and Guidelines: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस साल से दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम को लागू किया जा रहा है जिसके तहत कक्षा 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक किया गया था. इस परीक्षा में सभी छात्रों का शामिल होना जरूरी था और 15 अप्रैल 2026 को सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए थे. बोर्ड की ओर से 13 मई 2026 को कक्षा 12वीं परीक्षा के रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए हैं. वहीं, अब 15 मई 2026 से सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसे सुधार परीक्षा भी कहा जा रहा है. अपने सब्जेक्ट में अंक सुधार के लिए लाखों स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे.

खासकर गणित यानी मैथ्स पेपर में अधिक स्टूडेंट्स सुधार करना चाहते हैं और इस बार की दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं. अगर आप भी सीबीएसई की दूसरी बोर्ड परीक्षा में 10वीं का मैथ्स पेपर देने के लिए तैयार हैं, तो फटाफट से मैथ्स के पेपर से संबंधित जरूरी डिटेल्स जान लीजिए.

सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा कब से शुरू?

सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 15 मई से हो रही है और 21 मई 2026 को परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी. पहला पेपर मैथ्स का और आखिरी पेपर सोशल साइंस का होगा. इस दूसरी परीक्षा को सुधार + कम्पार्टमेंट + दूसरा प्रयास प्रणाली के तहत आयोजित किया जाएगा. दूसरी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन मैथ्स में कंपार्टमेंट लाने वाले और सब्जेक्ट में अंक सुधार के लिए छात्र परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

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CBSE 10th Second Board Exam: कितने बजे से कितने बजे तक होगी परीक्षा?

सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का आयोजन एक ही शिफ्ट में किया जाएगा. सुबह 10.30 बजे से 1.30 बजे तक सीबीएसई की दूसरी बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा की शुरुआत होने के बाद पहले 15 मिनट का समय प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है.

कितने बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना जरूरी?

सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं. सुबह 9.30 से 10 के बीच परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी जाती है. देरी से पहुंचने पर एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी. सुबह 10 बजे के बाद सेंटर में जाने नहीं दिया जाएगा.

नहीं होगी एडमिट कार्ड के बिना एंट्री

सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा देने के लिए स्कूल की ओर से एडमिट कार्ड मिला होगा जिसे साथ में लेकर जाना जरूरी है. एडमिट कार्ड के अलावा फोटा आईडी या स्कूल आईडी भी जरूर लेकर जाएं. बिना यूनिफॉर्म के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. जबकि, प्राइवेट छात्रों को साधारण कपड़े पहनकर जाना होगा.

किन चीजों पर प्रतिबंध?

  • मोबाइल फोन

  • स्मार्ट वॉच

  • ब्लूटूथ डिवाइस

  • नोट्स

  • किताबें

  • चीट शीट

  • कैलकुलेटर

  • इयरफोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट

​मैथ्स पेपर को लेकर रखें इस बात का ध्यान

सीबीएसई 10वीं गणित परीक्षा देने के दौरान स्टूडेंट्स को इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप किसी भी सेक्शन के सवाल को बीच-बीच में नहीं कर सकते हैं. सीरियल के हिसाब से सभी प्रश्न के उत्तर देने होंगे. एक सेक्शन के सभी प्रश्न के उत्तर देने के बाद आप कोई दूसरा सेक्शन पूरा कर सकते हैं. बस ध्यान रखना है कि किसी भी सेक्शन के किसी भी प्रश्न को नहीं करना है. उदाहरण के लिए सेक्शन ए के सभी प्रश्न करने के बाद आप चाहें तो सेक्शन सी, डी, ई आदि कर सकते हैं. 

जानकारी के लिए बता दें कि मैथ्स के बाद अंग्रेजी की दूसरी बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी. कक्षा 10वीं के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा में दूसरा पेपर अंग्रेजी का होगा. अधिक जानकारी या किसी तरह के अपडेट के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- CBSE 12th Result Topper: सीबीएसई कक्षा 12वीं में 500 में से 500 अंक लाई थी ये छात्रा, इस साल किसने किया टॉप?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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