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CBSE 10th Second Board Result 2026: सीबीएसई 2nd बोर्ड परीक्षा रिजल्ट का इंतजार? 10वीं के छात्र इस SMS नंबर से देख पाएंगे परिणाम

CBSE 10th Second Board Result 2026: जुलाई के महीने में किसी भी समय सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. 10वीं के परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार एसएमएस के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 07, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:45 PM IST
CBSE 10th Second Board Result 2026: सीबीएसई 2nd बोर्ड परीक्षा रिजल्ट का इंतजार? 10वीं के छात्र इस SMS नंबर से देख पाएंगे परिणाम
Image Credit: CBSE 10th Second Board Result 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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