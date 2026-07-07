/CBSE 10th Second Board Result 2026: सीबीएसई 2nd बोर्ड परीक्षा रिजल्ट का इंतजार? 10वीं के छात्र इस SMS नंबर से देख पाएंगे परिणाम

CBSE 10th Second Board Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित होने का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं. इस साल परीक्षा में करीब 6.8 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं और सभी को अपने रिजल्ट का इंतजार है. मई में आयोजित दूसरी बोर्ड परीक्षा के दौरान एक सब्जेक्ट के लिए कुल 192508 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था. जबकि, दो सब्जेक्ट की दूसरी परीक्षा देने के लिए कुल 279227 स्टूडेंट और तीन सब्जेक्ट के लिए कुल 197119 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था. सीबीएसई की 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा में कंपार्टमेंट और अंक सुधारने के लिए स्टूडेंट शामिल हुए थे.