/CBSE 10th Second Board Result 2026: सीबीएसई 2nd बोर्ड परीक्षा रिजल्ट का इंतजार? 10वीं के छात्र इस SMS नंबर से देख पाएंगे परिणाम

CBSE 10th Second Board Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित होने का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं. इस साल परीक्षा में करीब 6.8 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं और सभी को अपने रिजल्ट का इंतजार है. मई में आयोजित दूसरी बोर्ड परीक्षा के दौरान एक सब्जेक्ट के लिए कुल 192508 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था. जबकि, दो सब्जेक्ट की दूसरी परीक्षा देने के लिए कुल 279227 स्टूडेंट और तीन सब्जेक्ट के लिए कुल 197119 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था. सीबीएसई की 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा में कंपार्टमेंट और अंक सुधारने के लिए स्टूडेंट शामिल हुए थे.
इससे पहले फरवरी में आयोजित सीबीएसई कक्षा दसवीं मुख्य परीक्षा के नतीजे 15 अप्रैल 2026 को घोषित कर दिए गए थे और उस दौरान कुल 93.70% स्टूडेंट्स सफल हुए थे. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने दूसरी परीक्षा दी है अब उन्हें रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है और किसी भी समय कक्षा 10वीं का परिणाम जारी हो सकता है.
सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जारी किए जाएंगे. इसके जरिए स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इसके अलावा 'CBSE Improvement Result' को डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी जारी किया जाएगा. 10वीं के छात्र SMS और IVRS (फोन कॉल) के माध्यम से भी 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट देख सकते हैं.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 7738299899 के जरिए कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स 'CBSE 10th Result 2026 Phase 2' चेक कर सकते हैं. हालांकि, परिणाम घोषित होने के बाद इस फोन नंबर के जरिए दूसरी परीक्षा का रिजल्ट 10वीं के छात्र चेक कर पाएंगे. चाहें तो सीबीएसई की वेबसाइट के जरिए भी परिणाम देख सकते हैं जिसके लिए अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करनी होगी.
सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें और वहां परिणाम देखने का लिंक शो होगा.
'CBSE 10th Result 2026' लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन करें.
रोल नंबर, स्कूल नंबर आदि डिटेल्स दर्ज करके लॉगिन कर लें.
स्क्रीन पर 10वीं का रिजल्ट शो हो जाएगा और फिर उसे डाउनलोड कर लें.
यहां से आप मार्कशीट भी देख सकेंगे और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे.