CBSE 10th Topper: कैंसर से जंग के बीच 96.6% अंक, आरव वत्स ने CBSE 10वीं में रचा इतिहास!

CBSE 10th Result 10th Topper Story: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आधिकारिक तौर पर कक्षा 10 के रिजल्ट 2026 की घोषणा कर दी है. पिछले साल की तुलना में मामूली वृद्धि के साथ इस साल कुल पास प्रतिशत दर्ज किया गया है. पिछले साल 2025 में 10वीं के कुल पास प्रतिशत 93.66% था जबकि, इस साल मामूली वृद्धि के साथ कुल पास प्रतिशत 93.70% दर्ज किया गया है. ये रिजल्ट शैक्षणिक प्रदर्शन और बदलते परीक्षा पैटर्न के अनुकूलन को दर्शाते हैं. केंद्रीय विद्यालय से 99.57% पास प्रतिशत देखा गया है. देश के विभिन्न परीक्षा केंद्र में 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया था. विश्व भर में 8,074 से अधिक परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई थी. इस बार 100 से 90 प्रतिशत के बीच अंक हासिल करने वाले कई छात्र और छात्राएं रही हैं.

सीबीएसई द्वारा हर साल की तरह इस बार भी मेरिट सूची या डिवीजनों को जारी नहीं करते हुए अपनी नीति जारी रखी है. हालांकि, स्कूल, राज्य और स्टूडेंट्स की ओर से टॉपर्स के नाम या ज्यादा अंकों से सफलता हासिल करने वालों का नाम सामने आ रहा है. एक नाम सीबीएसई के 10वीं स्टूडेंट आरव वत्स का सामने आया है जिन्होंने कैंसर की जंग से लड़ते हुए 96.6% अंक से सफलता हासिल की है.

दो साल से लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा से लड़ाई

आरव वत्स के लिए यहां तक का सफर आसान नहीं था उन्होंने कैंसर को हराते हुए इतिहास रच दिया है. वो पिछले दो साल तक लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा (कैंसर का प्रकार) से जूझ रहे थे और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने सीबीएसई कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2026 में 96.6% अंक हासिल किए. उनकी सफलता की कहानी साहस का एक सशक्त उदाहरण है जिससे पता चलता है कि गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियां भी दृढ़ संकल्प और शैक्षणिक सफलता को रोक नहीं सकती है.

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जानकारी के लिए बता दें कि इस साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत डुअल बोर्ड परीक्षा सिस्टम की शुरुआत की गई है. ये कदम एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत लिया गया है. सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंक सुधार के लिए स्टूडेंट्स को फिर से बोर्ड परीक्षा देने का मौका दिया जा रहा है. ऐसे में स्टूडेंट्स की फाइनल मार्कशीट दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद जारी की जाएगी. सीबीएसई 10वीं बोर्ड की फाइनल मार्कशीट में सब्जेक्ट के ज्यादा अंकों को दर्ज किया जाएगा. अगर स्टूडेंट दो परीक्षा देता है और पहले वाले में दूसरी की तुलना में ज्यादा अंक थे तो उस मार्कशीट में पहले वाले अंक शो किए जाएंगे.

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