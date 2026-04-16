CBSE 10th Toppers List 2026: देश की बिटिया आगे! 100% अंक से सीबीएसई 10वीं में टॉप, सिर्फ 1 नंबर से पीछे रहा फरीदाबाद का ये छोरा

CBSE 10th Toppers List 2026: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में किन-किन स्टूडेंट्स ने टॉप किया है उनके नाम सामने आ चुके हैं. हालांकि, बोर्ड की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जाती है. स्कूल और विभिन्न राज्यों से टॉप स्टूडेंट्स के नाम सामने आए हैं. आइए जानते हैं 10वीं में किन-किन छात्रों ने टॉप रैंक हासिल की और कितने स्टूडेंट्स 99% लाने वाले रहे.
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CBSE Class 10th Toppers List 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को घोषित कर दिया था और रिजल्ट के बाद से टॉपर के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं. एक के बाद एक टॉपर सामने आ रहे हैं. देश भर के कई छात्रों ने इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है. पिछली बार की तुलना में पास प्रतिशत थोड़ा बेहतर रहा है. 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी जिनमें 23,16,008 स्टूडेंट्स पास करने वाले रहे हैं. इस साल का पास प्रतिशत 93.70 फीसदी रहा है. लड़कों की तुलना में लड़कियां आगे रही हैं. पिछले साल की तरह इस बार भी देश की बेटियों ने बाजी मारी है. 10वीं में पास होने वाले छात्र 92.69 प्रतिशत रहे. जबकि, लड़कियां 94.99 प्रतिशत पास हुई हैं. देश भर में किन-किन स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक हासिल की और कितने स्टूडेंट्स 99 प्रतिशत से पास होने वाले रहे, आइए सीबीएसई 10वीं टॉपर की पूरी लिस्ट देखते हैं.
सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 500 अंक के साथ टॉप करने वाली छात्रा का नाम टीना रथ है. ओडिशा के पुरी की रहने वाली टीना ने 100 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. 5 सब्जेक्ट में पूरे के पूरे अंक हासिल करने के साथ टीना ने देशभर में अपनी प्रतिभा को दर्शाया है.
सीबीएसई 10वीं के परिणामों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. फरीदाबाद के एक होनहार छात्र का भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है. डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद, सेक्टर 81 में रहने वाले नितेश बहल ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में 99 प्रतिशत रैंक हासिल की है. 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं. इस साल 99 प्रतिशत अंक के साथ पास होने वाले कई स्टूडेंट्स का नाम दर्ज है.
|स्टूडेंट का नाम
|अंक
|प्रतिशत (%)
|राज्य
|नाजिया नसरीन मोहम्मद अनीस
|499
|99.83%
|केरल (यूएई में अध्ययन)
|गौरव वैश्य
|499
|99.80%
|हरियाणा
|नमन कांत
|499
|99.8%
|बिहार
|अंसब एनटीएम
|499
|99.8%
|केरल
|अजजल नीरमुंडा
|499
|99.8%
|केरल
|पल्लवी कृष्णा एच
|499
|99.8%
|केरल
|अर्शगीत कौर
|499
|99.8%
|उत्तर प्रदेश
|कशिश अग्रवाल
|499
|99.8%
|पंजाब
|वैभव अटल
|499
|99.6%
|नेपाल
|प्रतिभा सिंह सोलंकी
|499
|99.8%
|दिल्ली-एनसीआर
ऊपर टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट बताई गई है जिन्होंने 499 अंकों के साथ 99 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. इस साल कई स्टूडेंट्स 99 प्रतिशत अंक से पास होने वाले रहे हैं. जबकि, 80 प्रतिशत अंक लाने वाले स्टूडेंट्स भी काफी रहे हैं. जानकारी के लिए बता दें कि सीबीएसई कभी भी ऑफिशियल मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता है और स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्किंग देता है. अलग-अलग राज्य, स्कूल और स्टूडेंट्स की रिपोर्ट के आधार पर टॉपर्स का नाम सामने आता है.
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