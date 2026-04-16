Advertisement
trendingNow13180787
Hindi Newsशिक्षाCBSE 10th Toppers List 2026: देश की बिटिया आगे! 100% अंक से सीबीएसई 10वीं में टॉप, सिर्फ 1 नंबर से पीछे रहा फरीदाबाद का ये छोरा

CBSE 10th Toppers List 2026: देश की बिटिया आगे! 100% अंक से सीबीएसई 10वीं में टॉप, सिर्फ 1 नंबर से पीछे रहा फरीदाबाद का ये छोरा

CBSE 10th Toppers List 2026: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में किन-किन स्टूडेंट्स ने टॉप किया है उनके नाम सामने आ चुके हैं. हालांकि, बोर्ड की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जाती है. स्कूल और विभिन्न राज्यों से टॉप स्टूडेंट्स के नाम सामने आए हैं. आइए जानते हैं 10वीं में किन-किन छात्रों ने टॉप रैंक हासिल की और कितने स्टूडेंट्स 99% लाने वाले रहे.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 16, 2026, 01:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE Class 10th Toppers List 2026
CBSE Class 10th Toppers List 2026

CBSE Class 10th Toppers List 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को घोषित कर दिया था और रिजल्ट के बाद से टॉपर के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं. एक के बाद एक टॉपर सामने आ रहे हैं. देश भर के कई छात्रों ने इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है. पिछली बार की तुलना में पास प्रतिशत थोड़ा बेहतर रहा है. 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी जिनमें 23,16,008 स्टूडेंट्स पास करने वाले रहे हैं. इस साल का पास प्रतिशत 93.70 फीसदी रहा है. लड़कों की तुलना में लड़कियां आगे रही हैं. पिछले साल की तरह इस बार भी देश की बेटियों ने बाजी मारी है. 10वीं में पास होने वाले छात्र 92.69 प्रतिशत रहे. जबकि, लड़कियां 94.99 प्रतिशत पास हुई हैं. देश भर में किन-किन स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक हासिल की और कितने स्टूडेंट्स 99 प्रतिशत से पास होने वाले रहे, आइए सीबीएसई 10वीं टॉपर की पूरी लिस्ट देखते हैं.

500 में से 500 अंक लाकर बिटिया ने किया कमाल

सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 500 अंक के साथ टॉप करने वाली छात्रा का नाम टीना रथ है. ओडिशा के पुरी की रहने वाली टीना ने 100 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. 5 सब्जेक्ट में पूरे के पूरे अंक हासिल करने के साथ टीना ने देशभर में अपनी प्रतिभा को दर्शाया है.

499 अंक लाया फरीदाबाद का ये लड़का

सीबीएसई 10वीं के परिणामों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. फरीदाबाद के एक होनहार छात्र का भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है. डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद, सेक्टर 81 में रहने वाले नितेश बहल ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में 99 प्रतिशत रैंक हासिल की है. 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं. इस साल 99 प्रतिशत अंक के साथ पास होने वाले कई स्टूडेंट्स का नाम दर्ज है. 

Add Zee News as a Preferred Source

499 अंक प्राप्त करने वाले टॉपर स्टूडेंट्स की लिस्ट

स्टूडेंट का नाम अंक प्रतिशत (%) राज्य
नाजिया नसरीन मोहम्मद अनीस 499  99.83% केरल (यूएई में अध्ययन)
गौरव वैश्य  499  99.80% हरियाणा
नमन कांत 499  99.8% बिहार
अंसब एनटीएम  499  99.8% केरल
अजजल नीरमुंडा   499  99.8% केरल
पल्लवी कृष्णा एच  499  99.8% केरल
अर्शगीत कौर 499  99.8% उत्तर प्रदेश
कशिश अग्रवाल  499  99.8% पंजाब
वैभव अटल 499  99.6%  नेपाल 
प्रतिभा सिंह सोलंकी 499  99.8% दिल्ली-एनसीआर

ऊपर टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट बताई गई है जिन्होंने 499 अंकों के साथ 99 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. इस साल कई स्टूडेंट्स 99 प्रतिशत अंक से पास होने वाले रहे हैं. जबकि, 80 प्रतिशत अंक लाने वाले स्टूडेंट्स भी काफी रहे हैं. जानकारी के लिए बता दें कि सीबीएसई कभी भी ऑफिशियल मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता है और स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्किंग देता है. अलग-अलग राज्य, स्कूल और स्टूडेंट्स की रिपोर्ट के आधार पर टॉपर्स का नाम सामने आता है.

ये भी पढ़ें- CBSE 10वीं स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर! दो बोर्ड एग्जाम, एक ही फाइनल मार्कशीट कैसे बनेगी?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

CBSE 10th Result

Trending news

महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील, कहा- सियासी दलदल...
muslim women
महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील, कहा- सियासी दलदल...
हायरिंग बंद, ऑफिस आने से रोक...नासिक कंपनी कांड पर सख्ती,जमकर बरसे नितेश राणे
Nitesh Rane
हायरिंग बंद, ऑफिस आने से रोक...नासिक कंपनी कांड पर सख्ती,जमकर बरसे नितेश राणे
मुस्लिमों को आरक्षण का सवाल नहीं... एक बड़ी घोषणा कर संसद में शाह ने कह दी खरी-खरी
amit shah news
मुस्लिमों को आरक्षण का सवाल नहीं... एक बड़ी घोषणा कर संसद में शाह ने कह दी खरी-खरी
800 पाक आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार, पाकिस्तान-हमास कनेक्शन से हड़कंप
Pakistan
800 पाक आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार, पाकिस्तान-हमास कनेक्शन से हड़कंप
2021 में वोटों की लूट हुई, फिर होगी..मुस्लिम धर्मगुरु ने बढ़ाई ममता बनर्जी की टेंशन
Mamata Banerjee
2021 में वोटों की लूट हुई, फिर होगी..मुस्लिम धर्मगुरु ने बढ़ाई ममता बनर्जी की टेंशन
ईरान के शिप को अमेरिका की चेतावनी, डायलॉग सुन बॉलीवुड के कमिश्नर साहब क्यों याद आए
iran america war
ईरान के शिप को अमेरिका की चेतावनी, डायलॉग सुन बॉलीवुड के कमिश्नर साहब क्यों याद आए
महिला आरक्षण कानून बन चुका, अब संसद में अलग बिल आ रहा? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है
33% women reservation
महिला आरक्षण कानून बन चुका, अब संसद में अलग बिल आ रहा? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है
ईरानी दूतावास में सजी दर्द और उम्मीद की कहानी, प्रदर्शनी ने झकझोरा लोगों का दिल
Iran Exhibition Delhi
ईरानी दूतावास में सजी दर्द और उम्मीद की कहानी, प्रदर्शनी ने झकझोरा लोगों का दिल
आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत
Andhra Pradesh accident
आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत
'हम जहर खाकर...' कांग्रेस के राज में लालू - मुलायम ने क्यों रोका था महिला आरक्षण?
33% women reservation
'हम जहर खाकर...' कांग्रेस के राज में लालू - मुलायम ने क्यों रोका था महिला आरक्षण?