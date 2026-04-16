CBSE 10वीं स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर! दो बोर्ड एग्जाम, एक ही फाइनल मार्कशीट कैसे बनेगी?

CBSE 10th Final Marksheet 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. 15 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे तक परिणाम जारी किए गए थे. इस साल कुल पास प्रतिशत 93.70 प्रतिशत रहा. इस साल 25 लाख से अधिक स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा दी थी जिसमें कुल पास स्टूडेंट्स 23,16,008 रहे. जबकि, पिछले साल 22,21,636 स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की थी. इस साल 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले छात्र और छात्राएं रहीं. जबकि 95 प्रतिशत से ज्यादा लाने वाले 55000 से अधिक छात्र और छात्राएं रहीं. पिछले साल की तरह इस बार भी लड़कियां, लड़कों से आगे रही हैं. सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 94.99 प्रतिशत लड़कियों ने परीक्षा में सफलता हासिल की है. जबकि, लड़के इस मामले में 92.69 प्रतिशत तक रहे. 10वीं के रिजल्ट की घोषणा के साथ ही स्टूडेंट्स को मार्कशीट result.cbse.nic.in पर मिल गई. हालांकि, ये ओरिजिनल और फाइनल मार्कशीट नहीं है.

प्रोविजनल मार्कशीट जारी, कब आएगा फाइनल स्कोरकार्ड?

सीबीएसई की ओर से सभी स्टूडेंट्स को प्रोविजनल मार्कशीट ऑनलाइन माध्यम से दी गई है. सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट- result.cbse.nic.in या फिर cbse.nic.in पर जाकर स्टूडेंट्स प्रोविजनल मार्कशीट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करके स्कोरकार्ड देख सकेंगे और यहां से प्रोविजनल मार्कशीट चेक कर सकेंगे. स्कूल की ओर से 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद फाइनल मार्कशीट दी जाएगी.

दो बोर्ड एग्जाम सिस्टम से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज!

सीबीएसई 10वीं के कुछ स्टूडेंट्स दो बोर्ड एग्जाम सिस्टम को लेकर कन्फ्यूजन में है. पहली बोर्ड परीक्षा के दौरान जो मार्कशीट मिली है, क्या वो फाइनल मार्कशीट है या फिर दोबारा उन्हें मार्कशीट दी जाएगी? इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं. दरअसल, सीबीएसई 10वीं की फाइनल मार्कशीट को दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद ही जारी किया जाएगा. उसमें स्टूडेंट के उन अंकों को लिखा जाएगा जो जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा रहेंगे.

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फाइनल मार्कशीट: ज्यादा अंक वाले सब्जेक्ट

अगर आपने पहली बोर्ड परीक्षा दी और फिर दोबारा एग्जाम किसी सब्जेक्ट के अंक में सुधार के लिए दिया तो बोर्ड की ओर से फाइनल मार्कशीट को अधिक अंकों वाली मार्कशीट को तैयार किया जाएगा. दोनों एग्जाम में जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे उसी के साथ बोर्ड सीबीएसई 10वीं की फाइनल मार्कशीट तैयार करेगा.

उदाहरण के लिए दो बोर्ड परीक्षा दी और गणित में पहली परीक्षा के दौरान 50 अंक आए और दूसरी बोर्ड परीक्षा में 70 अंक आ गए तो मार्कशीट में मैथ्स का अंक 70 के साथ दिखाया जाएगा. ऐसे ही साइंस में 80 अंक थे और दूसरी बोर्ड परीक्षा में 70 आ जाते हैं तो फाइनल मार्कशीट में अधिक अंक दिखाया जाएगा. विज्ञान के अंक 80 ही दिखाए जाएंगे. इस तरह से बोर्ड 10वीं की फाइनल मार्कशीट तैयार करेगा.

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