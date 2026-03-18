CBSE 12th Economics Paper Analysis 2026: NCERT से कितना आया इकोनॉमिक्स पेपर? स्टूडेंट्स रिएक्शन और टीचर्स एनालिसिस

CBSE 12 Economics Paper Analysis 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 18 मार्च, बुधवार को दोपहर 1:30 बजे कक्षा 12वी की अर्थशास्त्र की बोर्ड परीक्षा संपन्न कर दी गई. इसके बाद स्टूडेंट्स की ओर से इकोनॉमिक्स पेपर से जुड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आईं. टीचर्स की ओर से भी कक्षा 12 के अर्थशास्त्र पेपर का एनालिसिस साझा किया गया है. 12वीं के छात्रों के लिए अर्थशास्त्र का पेपर कैसा रहा? एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस के सवाल रहे या नहीं? इसे लेकर टीचर्स की राय? आइए कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र पेपर एनालिसिस जानते हैं.

CBSE 12 Economics Paper Student Reaction: छात्रों का क्या कहना?

अर्थशास्त्र पेपर को लेकर ज्यादातर स्टूडेंट्स का कहना रहा है कि अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र 2026 मध्यम स्तर से कठिनाई वाले सवालों के साथ थे लेकिन बैलेंस्ड थे. जबकि, ज्यादातर सवाल एनसीईआरटी पर आधारित थे. कुछ सेक्शन में प्रश्न थोड़े कठिन थे. केस स्टडी-आधारित सवाल मध्यम स्तर के साथ रहे थे. कुल मिलाकर कहें तो 12वीं के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा ही आसान लगा, कठिनाई वाले ज्यादा प्रश्न लगे.

CBSE Class 12th Economics Paper Analysis 2026: टीचर्स ने क्या कहा?

सीबीएसई की कक्षा XII की अर्थशास्त्र परीक्षा 2026 को लेकर टीचर्स की अलग-अलग राय रही. निजी स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. अलका कपूर का कहना है कि 12वीं की अर्थशास्त्र परीक्षा संतुलित थी, कठिनाई का स्तर मध्यम था और ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के साथ काफी हद तक संरेखित थी. इस प्रश्नपत्र में मैक्रोइकॉनॉमिक्स और भारतीय आर्थिक विकास दोनों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रत्यक्ष प्रश्न, संख्यात्मक प्रश्न और अनुप्रयोग-आधारित प्रश्नों का मिश्रण था. लगभग 20% योग्यता-आधारित प्रश्नों ने अवधारणात्मक स्पष्टता और वास्तविक दुनिया की समझ को प्रोत्साहित किया. हालांकि, केस स्टडी-आधारित प्रश्नों के लिए सावधानीपूर्वक अध्ययन और समय की आवश्यकता थी.

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एक और टीचर, नेहा सेठ का कहना रहा- 'अर्थशास्त्र (030) का प्रश्न पत्र संतुलित था और सीबीएसई द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार था.' इस प्रश्नपत्र में अवधारणा-आधारित और योग्यता-आधारित दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल थे जिनके लिए विषय की गहन समझ आवश्यक थी.

जबकि, अन्य शिक्षकों का कहना रहा- '2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र मध्यम से थोड़ा कठिन स्तर का पाया गया. प्रश्न पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता योग्यता-आधारित प्रश्नों पर विशेष बल देना था. उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न अधिकतर 4 अंकों की श्रेणी में पूछे जाते हैं. वृहत्तर अर्थशास्त्र और भारतीय आर्थिक विकास दोनों में, केस स्टडी आधारित प्रश्न 6 अंकों में पूछे जाते हैं.'

अर्थशास्त्र प्रश्नपत्र में कोई चित्रात्मक प्रश्न नहीं थे. संख्यात्मक प्रश्नों की संख्या न्यूनतम थी. अवधारणा स्पष्टता और व्याख्या कौशल को अधिक महत्व दिया गया था. कुल मिलाकर, सिलेबस के कवरेज के मामले में ये प्रश्नपत्र संतुलित था, लेकिन इसमें छात्रों से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए मजबूत वैचारिक समझ और विश्लेषणात्मक क्षमता की मांग की गई थी.

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