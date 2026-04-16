Advertisement
trendingNow13180895
Hindi Newsशिक्षाCBSE Class 12 Result 2026: कब आएगा सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट? स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अपडेट

CBSE Class 12 Result 2026: कब आएगा सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट? स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अपडेट

CBSE Class 12 Result 2026: क्या आप भी कक्षा 12वीं रिजल्टा का इंतजार कर रहे हैं? कब तक सीबीएसई बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर सकता है, आइए परिणाम जारी होने की संभावित डेट जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 16, 2026, 01:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

cbse class 12 result 2026 date expected
cbse class 12 result 2026 date expected

CBSE Class 12 Result 2026 (Expected Date): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं क्लास के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. ऑनलाइन वेबसाइट से लेकर एसएमएस और कॉल के माध्यम से स्टूडेंट्स को रिजल्ट देखने का मौका दिया गया है. 10वीं के नतीजे जारी होते ही सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट्स के बीच रिजल्ट को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है. कब तक 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी? कैसे और कहां से 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकेंगे? सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में इस साल 16 से 18 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं. इस साल 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक 12वीं बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई. आइए सीबीएसई 12वीं रिजल्ट से संबंधित अपडेट जानते हैं.

क्या अप्रैल में सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आ सकता है?

कई रिपोर्ट का दावा है कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक आ सकता है. 30 अप्रैल 2026 तक सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी हो सकता है. सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट- cbse.gov.in या results.nic.in पर 12वीं के स्टूडेंट्स बोर्ड रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

मई 2026 में 12वीं रिजल्ट घोषित करने के ज्यादा दावे

दरअसल, कई रिपोर्ट की ओर से सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर 20 मई तक जारी होने का दावा किया जा रहा है. सूत्रों की मानें तो 12वीं का रिजल्ट अगर 30 अप्रैल तक जारी नहीं हुआ तो 10 मई से 20 मई के बीच कभी भी जारी हो सकता है. 10 अप्रैल 2026 तक जारी हुई 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 20 मई तक घोषित हो सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कहां-कहां देख सकते हैं सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट?

  • cbse.gov.in

  • results.cbse.nic.in

  • digilocker.gov.in

  • Umang App

सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए क्या अपडेट?

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की चेकिंग का काम तेजी से चल रहा है. सभी कॉपियां चेक होने के बाद और रिजल्ट संबंधित अन्य प्रोसेसिंग का काम पूरा हो जाने के बाद स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. पिछले कुछ सालों के ट्रेंड की बात करें तो सीबीएसई द्वारा मई के मध्य तक 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाता है. इस साल सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट, उमंग ऐप, डिजीलॉकर और अन्य प्लेटफॉर्म पर 12वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल तक या 20 मई 2026 तक जारी किया जा सकता है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो रिजल्ट संबंधित अपडेट के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें.

ये भी पढ़ें- CBSE 10वीं स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर! दो बोर्ड एग्जाम, एक ही फाइनल मार्कशीट कैसे बनेगी?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

CBSE 12th Result

Trending news

महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील, कहा- सियासी दलदल...
muslim women
महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील, कहा- सियासी दलदल...
हायरिंग बंद, ऑफिस आने से रोक...नासिक कंपनी कांड पर सख्ती,जमकर बरसे नितेश राणे
Nitesh Rane
हायरिंग बंद, ऑफिस आने से रोक...नासिक कंपनी कांड पर सख्ती,जमकर बरसे नितेश राणे
मुस्लिमों को आरक्षण का सवाल नहीं... एक बड़ी घोषणा कर संसद में शाह ने कह दी खरी-खरी
amit shah news
मुस्लिमों को आरक्षण का सवाल नहीं... एक बड़ी घोषणा कर संसद में शाह ने कह दी खरी-खरी
800 पाक आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार, पाकिस्तान-हमास कनेक्शन से हड़कंप
Pakistan
800 पाक आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार, पाकिस्तान-हमास कनेक्शन से हड़कंप
2021 में वोटों की लूट हुई, फिर होगी..मुस्लिम धर्मगुरु ने बढ़ाई ममता बनर्जी की टेंशन
Mamata Banerjee
2021 में वोटों की लूट हुई, फिर होगी..मुस्लिम धर्मगुरु ने बढ़ाई ममता बनर्जी की टेंशन
ईरान के शिप को अमेरिका की चेतावनी, डायलॉग सुन बॉलीवुड के कमिश्नर साहब क्यों याद आए
iran america war
ईरान के शिप को अमेरिका की चेतावनी, डायलॉग सुन बॉलीवुड के कमिश्नर साहब क्यों याद आए
महिला आरक्षण कानून बन चुका, अब संसद में अलग बिल आ रहा? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है
33% women reservation
महिला आरक्षण कानून बन चुका, अब संसद में अलग बिल आ रहा? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है
ईरानी दूतावास में सजी दर्द और उम्मीद की कहानी, प्रदर्शनी ने झकझोरा लोगों का दिल
Iran Exhibition Delhi
ईरानी दूतावास में सजी दर्द और उम्मीद की कहानी, प्रदर्शनी ने झकझोरा लोगों का दिल
आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत
Andhra Pradesh accident
आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत
'हम जहर खाकर...' कांग्रेस के राज में लालू - मुलायम ने क्यों रोका था महिला आरक्षण?
33% women reservation
'हम जहर खाकर...' कांग्रेस के राज में लालू - मुलायम ने क्यों रोका था महिला आरक्षण?