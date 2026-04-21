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CBSE Class 12th Result 2026: क्या आज सीबीएसई 12वीं के परिणाम हो सकते हैं जारी? results.cbse.nic.in पर ऐसे चेक कर पाएंगे मार्कशीट

CBSE Class 12th Result 2026 Expected (Soon): बहुत जल्द सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा के परिणामों की घोषणा हो सकती है. स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणाम चेक और स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, आइए इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 10:19 AM IST
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CBSE 12th board exam Result 2026
CBSE 12th board exam Result 2026

CBSE Class 12th Result 2026 Expected (Soon): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को बेसब्री से रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है. जल्द ही ये इंतजार खत्म हो सकता है. सीबीएसई द्वारा बहुत जल्द कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए जाने वाले है. खबरों की मानें तो 21 अप्रैल 2026 को 12वीं रिजल्ट की घोषणा होने को लेकर डिटेल्स सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड ने कोई ऑफिशियल घोषणा या तारीख पुष्टि नहीं की है. जबकि, लेटेस्ट अपडेट में अप्रैल के अंतिम डेट या मई में 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित करने को लेकर डिटेल्स सामने आ रही हैं. कब तक सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2026 जारी किया जा सकता है और कैसे स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं? आइए जानते हैं.

इन मोबाइल ऐप्स पर भी जारी होंगे परिणाम

सीबीएसई 12वीं रिजल्ट को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को सिर्फ सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट्स पर निर्भर नहीं रहना होगा. छात्र चाहें तो DigiLocker, उमंग जैसे मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करके परिणाम चेक कर सकते हैं. लाखों स्टूडेंट्स को 12वीं परीक्षा का इंतजार है. किसी भी वेबसाइट पर परिणाम घोषित होने जैसी सूचनाओं पर भरोसा न करें. सिर्फ सीबीएसई की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

सीबीएसई कक्षा 12वीं का परिणाम कब होगा जारी?

सीबीएसई ने तारीख को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. सीबीएसई पहले से डिटेल्स जारी नहीं करता है. हालांकि, सूत्रों की मानें तो सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट की घोषणा अप्रैल के अंत या मई के मध्य तक हो सकती है. इस साल 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक कक्षा 12वीं परीक्षाओं का आयोजन किया गया था. जल्द इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

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कैसे चेक और डाउनलोड करें 12वीं की मार्कशीट?

सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइटों पर जल्द 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे. स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक करने के साथ-साथ प्रोविजनल मार्कशीट को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं. नीचे बताए गए प्रोसेस से रिजल्ट  जारी होने के बाद मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं.

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा XII) परिणाम 2026 लिंक शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और स्कूल नंबर एंटर करें.

  4. सबमिट पर क्लिक करने के बाद परिणाम देख सकेंगे और वहां से मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें- CBSE 12वीं रिजल्ट का इंतजार? ऑन-स्क्रीन मार्किंग है चेकिंग का नया सिस्टम, कैसे तय होते हैं नंबर; समझिए पूरी कैल्कुलेशन

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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