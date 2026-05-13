CBSE 12th Result Topper: सीबीएसई कक्षा 12वीं में 500 में से 500 अंक लाई थी ये छात्रा, इस साल किसने किया टॉप?

CBSE 12th Result Topper: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही सभी स्ट्रीम के छात्रों का इंतजार खत्म हुआ है. 18.5 के करीब छात्रों के लिए बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है. सभी स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय यानी केवी सबसे आगे देखा गया है. यहां के छात्रों का पासिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा देखा गया है. सीबीएसई कक्षा 12वीं में केंद्रीय विद्यालय (KV) का पासिंग प्रतिशत 98.55 प्रतिशत रहा है. जबकि, जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) का पास प्रतिशत 98.47 प्रतिशत रहा है. इसके अलावा सरकारी विद्यालय का पास प्रतिशत 89.55 फीसदी और सरकारी सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) का पास प्रतिशत 86.07 फीसदी रहा है.

इस साल सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 17,80,365 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था जिनमें से 17,68,968 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी और पास होने वाले 15,07,109 स्टूडेंट्स हैं. इस साल का पास प्रतिशत 85.20% है. जबकि, पिछले साल का पास प्रतिशत 88.39 फीसदी था. इन सबके बीच साल 2022 में टॉप करने वाली तान्या सिंह के अंक चर्चाओं में हैं.

CBSE 12th Result Topper: 100 प्रतिशत अंक के साथ टॉप

सीबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट 2022 में तान्य सिंह ने टॉप किया था. सभी सब्जेक्ट में पूरे-पूरें अंक आए था और पूरे बोर्ड में 500 में से 500 अंक लाने वाली छात्रा रही थी. तान्या से जब पूछा गया था कि वो क्या बनना चाहती हैं तो उन्होंने कहा था कि वो टॉप 1 रैंक के साथ आईएएस बनना चाहती है. यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली तान्या सिंह का सपना है कि वो साल 2027 में यूपीएससी की टॉपर बनेंगी.

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DPS की छात्रा है तान्या

2022 में टॉप रैंक हासिल करने वाली तान्या सिंह ने अपनी 12वीं की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS), बुलंदशहर की है. उन्होंने इतिहास, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी वोकल म्यूजिक और अर्थशास्त्र आदि सब्जेक्ट में पूरे अंक हासिल किए हैं. 100 प्रतिशत अंक हासिल करने के साथ ही सीबीएसई 12वीं में तान्या ने टॉप किया है. सूत्रों के अनुसार तान्या ने एक पेपर पर CBSE Topper 2022 लिख रखा था. इसके अलावा UPSC Topper 2027 भी लिखा हुआ है. वो 2027 में यूपीएससी में टॉप करना चाहती हैं.

सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 टॉपर कौन?

सीबीएसई बोर्ड की ओर से आधिकारिक तौर पर टॉपर के नाम की घोषणा नहीं की जाती है लेकिन स्कूल, राज्य और छात्र द्वारा दी गई जानकारी के बाद सीबीएसई 12वीं टॉपर का नाम सामने आ जाता है. बात करें रीजन की तो सबसे ऊपर त्रिवेंद्रम का नाम है. सीबीएसई 12वीं रिजल्ट में त्रिवेंद्रम रीजन के परिणाम सबसे अच्छे रहे हैं. सीबीएसई 12वीं रीजन वाइज रिजल्ट में त्रिवेंद्रम रीजन 95.62 प्रतिशत अंकों के साथ सबसे ऊपर है.

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