CBSE On-Screen Marking System: 12वीं के रिजल्ट में कम नंबर आने पर क्या करें, सीबीएसई का क्या कहना?

CBSE Class 12th On-Screen Marking System: इस साल कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर की जांच डिजिटल तौर पर की गई है. ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के तहत सीबीएसई 12वीं की कॉपियां चेक की गई हैं. ऐसे में 13 मई 2026 को 12वीं के रिजल्ट घोषित होने के बाद जब परिणाम पिछले कुछ सालों की तुलना में बेहद खराब देखा गया तो ओएसएम को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए गए. हर तरफ पासिंग प्रतिशत पिछले साल से भी काफी कम होने को लेकर सिस्टम पर सवाल उठ गए और सभी छात्रों ने आरोप लगाया गया कि डिजिटल तौर पर कॉपी चेक होने के कारण उनके अंक कम आए हैं. ओएसएम को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सीबीएसई ने अपनी चुप्पी को तोड़कर 12वीं के छात्रों को सुझाव दिया है.

OSM से क्यों नाराज हैं सीबीएसई 12वीं के छात्र?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 12वीं का कुल पास प्रतिशत घटकर 85.2% रहा है. पिछले सात सालों में पहली बार हुआ जब 12वीं का रिजल्ट बढ़ोतरी की जगह घटकर देखा गया. ऐसे में 12वीं के छात्रों ने सीबीएसई के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी. सिर्फ छात्रों ने ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों ने भी ओएसएम से रिजल्ट को लेकर नाराजगी जताई. इसके बाद अब सीबीएसई बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के अलावा फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के बचाव में बयान जारी किया है.

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अपने नंबर से असंतुष्ट छात्र

इस साल कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों, अभिभावकों और टीचरों ने खराब अंक के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग को जिम्मेदार ठहराया है. मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में काफी कम अंक आने पर चिंता जताई जा रही है. कुछ छात्रों ने ये भी कहा कि वो जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षा में पास हो चुके हैं लेकिन सीबीएसई में फेल हो गए हैं.

इस मामले में सीबीएसई ने ओएसएम प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा- 'ओएसएम व्यवस्था मूल्यांकन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है.' आगे कहा- 'ये देखा गया है कि सीबीएसई कक्षा बारहवीं के परिणाम घोषित होने के बाद, ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली के तहत मूल्यांकन के संबंध में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट सामने आए हैं, विशेष रूप से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के संबंध में.'

CBSE’s Commitment to Fair, Transparent and Equitable Evaluation It has been observed that following the declaration of the CBSE Class XII results, several posts have appeared on social media regarding the assessment under the On-Screen Marking (OSM) system, particularly in… — CBSE HQ (@cbseindia29) May 15, 2026

कुल मिलाकर सीबीएसई की ओर से कहा गया कि अगर कोई छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वो री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकता है. जबकि, एक विषय में फेल हो गए हैं तो उनके लिए कम्पार्टमेंट एग्जाम की व्यवस्था है जिसके जरिए वो पास हो सकते हैं. जल्द ही बोर्ड की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर री-इवैल्यूएशन की पूरी जानकारी, फीस और शेड्यूल आदि डिटेल्स को साझा किया जाएगा.

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