/CBSE OSM रिजल्ट जारी, किसी और की आंसर शीट मिलने वाले 12वीं के छात्र वेंदात को 11 सवालों के री-इवैल्यूएशन में मिले सिर्फ 2 नंबर

CBSE Class 12th OSM Result OUT: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कुछ दिनों पहले कक्षा 12वीं के री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के तहत 87 प्रतिशत रिजल्ट की घोषणा की थी जिसके बाद 13 प्रतिशत रिजल्ट जारी होना बाकी था, लेकिन अब उसका इंतजार भी खत्म हुआ. सभी 12वीं के छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के बाद का परिणाम घोषित कर दिया गया है. इस कड़ी में कक्षा 12वीं के उस छात्र का परिणाम भी जारी किया गया है जिसने सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रक्रिया में गड़बड़ी का खुलासा किया था. दरअसल, 12वीं के छात्र वेदांत श्रीवास्तव को री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान पहले किसी और की आंसर शीट दे दी गई और उनका दावा था कि वो कॉपी उनकी नहीं है, हैंडराइटिंग भी मैच नहीं कर रही है.