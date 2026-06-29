/CBSE OSM रिजल्ट जारी, किसी और की आंसर शीट मिलने वाले 12वीं के छात्र वेंदात को 11 सवालों के री-इवैल्यूएशन में मिले सिर्फ 2 नंबर

CBSE Class 12th OSM Result OUT: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कुछ दिनों पहले कक्षा 12वीं के री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के तहत 87 प्रतिशत रिजल्ट की घोषणा की थी जिसके बाद 13 प्रतिशत रिजल्ट जारी होना बाकी था, लेकिन अब उसका इंतजार भी खत्म हुआ. सभी 12वीं के छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के बाद का परिणाम घोषित कर दिया गया है. इस कड़ी में कक्षा 12वीं के उस छात्र का परिणाम भी जारी किया गया है जिसने सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रक्रिया में गड़बड़ी का खुलासा किया था. दरअसल, 12वीं के छात्र वेदांत श्रीवास्तव को री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान पहले किसी और की आंसर शीट दे दी गई और उनका दावा था कि वो कॉपी उनकी नहीं है, हैंडराइटिंग भी मैच नहीं कर रही है.
उसके बाद वेदांत को फिर से उनकी कॉपी दी गई थी जिसमें उन्होंने 11 सवालों के री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया था. वहीं, सीबीएसई ने जब 12वीं री-इवैल्यूएशन का बचा 13% रिजल्ट जारी किया तो वेदांत नई स्कोरकार्ड में सिर्फ 2 अंकों की बढ़ोतरी देखी. इसके बारे में खुद वेदांत ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है.
सीबीएसई ने अपने आधिकारिक वेबसाइट cbseresults. nic. in या cbse. gov. in पर री-इवैल्यूएशन के बाद फिर से परिणाम जारी किया है. इस प्रक्रिया के तहत 100 प्रतिशत रिजल्ट जारी हो गया है. स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर आदि डिटेल्स दर्ज कर रिजल्ट देख सकते हैं.
सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) की गड़बड़ी का खुलासा करने वाले छात्रों में वेदांत श्रीवास्तव पहले थे जिन्होंने मिसमैच आंसर शीट का खुलासा किया था. दरअसल, उन्हें किसी और की आंसर शीट दे दी गई थी. नतीजों की घोषणा के बाद वेदांत को सिर्फ 2 नंबर की बढ़ोतरी देखने को मिली. मैथ्स में एक नंबर और कंप्यूटर साइंस में एक नंबर बढ़ाए गए हैं. वेदांत का कहना है कि ये बढ़ोतरी उन 11 सवालों के री-इवैल्यूएशन से नहीं हुई है बल्कि दूसरे सब्जेक्ट से हुई है. उन्होंने कहा कि जो आंसर शीट बदली गई थी उसमें तो एक नंबर भी नहीं बढ़ा है.
Just to inform
Got my re-evaluation result. pic.twitter.com/gXguhDNDud
— VEDANT (@VEDANTSHRIV17) June 28, 2026
सीबीएसई 12वीं री-इवैल्यूएशन रिजल्ट को लेकर भी कहा जा रहा है कि उसमें गड़बड़ी देखने को मिली है. कई छात्रों द्वारा दावा किया गया है कि उन्होंने री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया लेकिन फिर भी उन्हें री-रिजल्ट के तहत अंक दिए गए हैं. सीबीएसई 12वीं स्टूडेंट्स की पैरवी करने वाले वकील विनीत जिंदल की ओर से इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट करते हुए दी गई है.
From 33 to 63 Marks: Justice Delivered After Advocate Vineet Jindal’s Legal Notice to CBSE
Nothing is more satisfying than helping a student receive the marks he truly deserved.
A Class XII student was initially awarded only 33 marks in English. When he applied for a photocopy… https://t.co/82fyGmTbCZ pic.twitter.com/K4SVMe5gWa
— Adv.Vineet Jindal (@vineetJindal19) June 28, 2026