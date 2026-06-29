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CBSE OSM रिजल्ट जारी, किसी और की आंसर शीट मिलने वाले 12वीं के छात्र वेंदात को 11 सवालों के री-इवैल्यूएशन में मिले सिर्फ 2 नंबर

CBSE Class 12th OSM Result OUT: सीबीएसई की गड़बड़ी का खुलासा करने वाले 12वीं के छात्र वेदांत श्रीवास्तव को बाकी बचे 13 प्रतिशत नतीजों के साथ परिणाम मिल गया है. 12वीं री-इवैल्यूएशन रिजल्ट की घोषणा के बाद वेदांत को सिर्फ 2 नंबर मिले हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 29, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:27 AM IST
CBSE OSM रिजल्ट जारी, किसी और की आंसर शीट मिलने वाले 12वीं के छात्र वेंदात को 11 सवालों के री-इवैल्यूएशन में मिले सिर्फ 2 नंबर
Image Credit: CBSE 12th Re-evaluation ResultSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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