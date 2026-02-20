CBSE 12th Physics Paper Analysis and Reaction: सीबीएसई 12वीं के फिजिक्स पेपर में NCERT का बोलबाला, छात्रों के लिए कैसा रहा एग्जाम?

CBSE 12th Physics Paper Analysis and Reactions: सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है. 12वीं की फिजिक्स परीक्षा 20 फरवरी, शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित की गई. एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स का फिजिक्स पेपर को लेकर अलग-अलग रिएक्शन रहा. किसी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं फिजिक्स पेपर को आसान बताया तो किसी के लिए ये एग्जाम थोड़ा कठिन रहा. फिजिक्स पेपर को लेकर स्टूडेंट्स से लेकर शिक्षकों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं रही. आइए जानते हैं 12वीं का फिजिक्स पेपर स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहा? इस पर टीचर्स का क्या कहना है?

क्या है स्टूडेंट्स का कहना?

क्लास 12वीं के स्टूडेंट्स फिजिक्स पेपर देकर एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद अलग-अलग प्रतिक्रिया देते दिखे. कुछ स्टूडेंट्स का कहा रहा कि फिजिक्स पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था. सभी पांचों सेक्शन कुल मिलाकर ठीक ही थे, लेकिन परीक्षा का समय 3 घंटे तक का इस पेपर के लिए काफी नहीं था. पेपर को हल करना और फिर उसके जवाबों को रिवाइज करने का समय ज्यादा नहीं मिल पाया.

कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहे जो फिजिक्स पेपर को देखकर खास खुश नहीं दिखे. उनके हिसाब से तैयारी के मामले में सवाल ज्यादा कठिन थे. घुमावदार होने के कारण उन्हें हल करने में समस्या हुई. जबकि, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि उनके लिए थोड़ा बहुत आसान पेपर था और सिलेबस से ही सवाल आए थे.

स्टूडेंट्स को अच्छा स्कोर करने में मददगार था पेपर

मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, गुवाहाटी की फिजिक्ट पीजीटी प्रिया रॉय का कहना है कि 'CBSE क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम बैलेंस्ड था और मुश्किल में काफी हद तक मीडियम था, जो उम्मीद के मुताबिक एप्लीकेशन-बेस्ड पैटर्न के हिसाब से था. MCQs मीडियम थे, कुछ डायरेक्ट थे और कुछ एप्लीकेशन और एनालिसिस पर आधारित थे, जिनका मकसद स्टूडेंट्स की एनालिटिकल समझ को टेस्ट करना था. असर्शन और रीजन-बेस्ड सवाल मीडियम थे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर आधारित थे, जिससे स्टूडेंट्स को अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगी.

उन्होंने आगे बताया कि दो-मार्क वाले सवालों में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्ली से डायरेक्ट सवाल शामिल थे, जबकि दूसरे में स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्चुअल समझ और प्रॉब्लम-सॉल्विंग एबिलिटी का न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन था. तीन-मार्क वाले सवाल मीडियम और मैनेजेबल थे, जिसमें 6-7 मार्क्स न्यूमेरिकल के लिए थे, जिससे स्टूडेंट्स क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें. केस-बेस्ड सवाल मीडियम एप्लीकेशन-ओरिएंटेड और एनालिटिकल थे.

पांच-मार्क वाले सवालों ने भी मीडियम लेवल बनाए रखा, जो एनालिटिकल और एप्लीकेशन-बेस्ड थिंकिंग पर फोकस करते थे, जिसमें लगभग 6 मार्क्स न्यूमेरिकल के लिए थे. कुल मिलाकर, पेपर में सवालों का ठीक-ठाक डिस्ट्रीब्यूशन दिखा, जिसमें लगभग 25-30 मार्क्स डायरेक्ट सवाल थे और बाकी में अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल कंपोनेंट शामिल थे, जो आराम से मीडियम रेंज में थे.'

