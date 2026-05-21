CBSE 12 Re-evaluation 2026: OSM सिस्टम में गड़बड़ी का पर्दाफाश! धुंधली कॉपी और पेमेंट इश्यू से परेशानी

CBSE Re-evaluation Latest Update: सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं. पिछले सात सालों में इस बार का 12वीं परिणाम सबसे खराब बताया जा रहा है. इसके पीछे की वजह ओएसएम है, ये काफी छात्र दावा कर रहे हैं. वहीं, इस गड़बड़ी का खुलासा छात्रों द्वारा अपनी आंसरशीट को डाउनलोड करने की प्रक्रिया के दौरान किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट वायरल हो रही हैं जो ये बता रही है कि बोर्ड का ओएसएम सिस्टम सही नहीं है. पिछले कुछ दिनों से सीबीएसई 12वीं की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया जारी है और 23 मई 2026 तक स्टूडेंट्स अपनी कॉपी चेक करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, इस प्रक्रिया को अपनाने में छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है. सीबीएसई पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है और अगर हो भी रहा है तो फीस भुगतान के दौरान समस्याएं देखने को मिल रही हैं.

इतना ही नहीं, छात्रों की ये भी शिकायत रही है कि आंसरशीट डाउनलोड करने के लिए फीस के भुगतान के दौरान समस्या का सामना करना पड़ रहा है. फीट कटने के बाद भी बोर्ड की ओर से कोई कन्फर्मेशन मैसेज नहीं आ रहा है. न ही उन्हें आंसरशीट मिल पा रही है. अगर स्टूडेंट्स को आंसरशीट मिल भी रही है तो वो कॉपी इतनी धुंधली है कि उसे पढ़ना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है. कॉपी का धुंधली आना, ओएसएम द्वारा की गई चेकिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

The online application portal for obtaining scanned copies of Class XII answer books is now functioning smoothly, and applications are being submitted successfully. Add Zee News as a Preferred Source 1,27,146 applications for obtaining 3,87,399 scanned answer books were submitted successfully by 7:30 pm on… pic.twitter.com/iitB3Sv0VP — CBSE HQ (@cbseindia29) May 20, 2026

98 लाख डिजिटल कॉपियां हुई थीं चेक

इस साल से लागू ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) के जरिए लगभग 98 लाख कॉपियां स्कैन की गई थी और उनकी जांच करके शिक्षकों ने नंबर दिए थे, मगर पिछले 7 साल में इस बार का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा. बोर्ड ने अपने बचाव में इस ओएसएम सिस्टम को पारदर्शी और एक्यूरेसी बताया. अब OSM को रद्द करके फिर से मैन्युल मार्किंग करने का मुद्दा सुर्खियों में है.

धुंधली स्कैन कॉपी देखकर यूजर्स बोले सबूत है

सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम में गड़बड़ी बताते हुए सोशल मीडिया पर यूजर्स बोल रहे हैं कि स्कैन कॉपी धुंधली है जिसे पढ़ना मुश्किल है तो कैसे कॉपियों की जांच की गई है. इसे लेकर लोगों का गुस्सा भी फूटता दिख रहा है. कई यूजर्स एक्स अकाउंट पर आंसरशीट की डिजिटली स्कैन कॉपी को अपलोड कर रहे हैं कि कैसे धुंधली कॉपी से कोई टीचर पढ़कर नंबर दे सकता है. इन डिजिटल स्कैन कॉपी का स्क्रीनशॉट और वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया जा रहा है.

@cbseindia29 how the hell you can justify this?? You played with our future, now we have proofs too, You still want to defend OSM? Give us grace marks and pass students so that we can get into colleges. Just accept your mistakes and stop this nonsense.@CJP_2029 we need your… pic.twitter.com/OHQZ1BGcsZ — shin (@Sh1nei_1106) May 21, 2026

यूजर ने डिजिटल कॉपी का स्कैन अपलोड करते हुए लिखा- 'आप इसे कैसे जायज़ ठहरा सकते हैं?? आपने हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, अब हमारे पास सबूत भी हैं। फिर भी आप OSM का बचाव करना चाहते हैं? हमें रियायती अंक दीजिए और छात्रों को पास कीजिए ताकि हम कॉलेजों में दाखिला ले सकें। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और यह बकवास बंद कीजिए.'

'17 घंटे से पेमेंट के सफल का मैसेज नहीं'

डिजिटल स्कैन कॉपी के लिए एक छात्र ने पेमेंट की तो उसे 17 घंटे होने के बाद भी पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज नहीं मिला है. यूजर ने एक्स पर लिखा 'मैंने 17 घंटे पहले भुगतान कर दिया था और शुल्क कटने के बावजूद भुगतान सफल नहीं दिखा रहा है.'

I have made the payment 17 hrs ago and fees is deducted still showing payment not successful pic.twitter.com/KsOvO0Nx4e — Aditya Sharma (@Imperialxas) May 21, 2026

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